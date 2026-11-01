Де Дзерби: Тотнъм вече действа като истински колектив

Мениджърът на Тотнъм Роберто Де Дзерби отдаде възхода в резултатите на тима на изградения колективен дух сред новите попълнения. Лондончани демонстрираха класа и надделяха с 2:0 над състава на Кристъл Палас, който завърши срещата с десет души на терена. Този успех бе трети пореден за „шпорите“ – постижение, което клубът не бе записвал от цели 616 дни.

Ключов момент за преобразяването на отбора се оказа лагерът в Марбея по време на 18-дневната международна пауза. След мащабната лятна селекция, при която мажоритарните собственици от семейство Луис вложиха 380 милиона паунда за привличането на десет нови състезатели, италианският наставник е убеден, че съставът най-накрая е намерил своята спойка.

„Смятам, че и преди прекъсването през септември и октомври показвахме стойностен футбол“, сподели Де Дзерби. „Може би не през всичките 90 минути, но в големи периоди от двубоите бяхме на високо ниво. Липсваха ни голове, допускахме лековати попадения и това изцеждаше силите ни. Бяхме загубили енергията, увереността и взаимодействието на терена. Ако съпоставим представянето на Тотнъм преди и след паузата, разликата е очевидна – сега функционираме като отбор. Преди разполагахме с отлични индивидуалности, но не и със задружен колектив.“

Сплотеността в съблекалнята си пролича ясно при попадението на Арчи Грей в събота, когато резервните футболисти се втурнаха да празнуват заедно с него. 20-годишният талант отново бе солиден на непривичната за него позиция като десен краен бранител, където започва като титуляр за девети път от началото на кампанията.

Въпреки силната му игра, Де Дзерби го замени още на почивката заради официално предупреждение, получено в 15-ата минута.

„Израстването му е огромно. След двубоя с Манчестър Юнайтед той показва изключително стабилно ниво и действа с рутината на опитен играч“, коментира специалистът. „Не исках да рискувам с евентуален втори жълт картон. Съжалих за смяната, защото той се справяше отлично, но му обясних мотивите си и съм сигурен, че това бе правилното решение за ситуацията.“

Силните изяви на Грей осигуриха и нужната почивка на Педро Поро, който лекува травма. Световният шампион с Испания от това лято изпитваше проблеми с аддукторите от старта на сезона, а срещу Астън Вила игра с помощта на обезболяващи медикаменти. Състоянието му вече е стабилно и се очаква бранителят да бъде на разположение за предстоящия сблъсък срещу Лийдс през следващата седмица.

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