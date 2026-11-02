ФИФПРО обяви имената на тези, които ще се борят за място в идеалния отбор

Съюзът на професионалните футболисти (FIFPro) определи имената на 26 играчи, които ще се борят да попаднат в идеалния отбор за 2026 година. В анкетата са участвали 19 806 професионалисти от 73 страни, а имената на 11-те победители ще бъдат обявени точно след седмица - на 9 ноември. Това е и единственото глобално футболно признание, идващо изцяло от професионални футболисти.
Финалисти са 26-те играчи, получили най-много гласове от своите колеги за представянето си в периода от 4 август 2025 г. до 19 юли 2026 г. включително. За да бъдат допуснати, футболистите трябва да са взели участие в поне 30 официални мача през този период.
В Световните 11 ще попаднат вратарят, тримата защитници, тримата полузащитници и тримата нападатели, които са получили най-много гласовете. Единадесетото място ще бъде заето от полевия играч с най-голям брой гласове сред останалите.
Арсенал е отборът с най-много представители в списъка — общо 4 футболисти (Давид Рая, Габриел Магаляеш, Уилям Салиба и Деклан Райс). Ако обаче се броят играчите, преминали през два клуба през оцеявания период (напр. Марк Кукурея и Родри), Реал Мадрид и Барселона също достигат до 4 представители.
Ето и списъка:
Вратари (3)
• Тибо Куртоа (Реал Мадрид)
• Емилиано Мартинес (Астън Вила / Челси)
• Давид Рая (Арсенал)
Защитници (8)
• Пау Кубарси (Барселона)
• Марк Кукурея (Челси / Реал Мадрид)
• Вирджил ван Дайк (Ливърпул)
• Габриел Магаляеш (Арсенал)
• Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен)
• Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен)
• Уилям Салиба (Арсенал)
• Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен)
Полузащитници (7)
• Джуд Белингам (Реал Мадрид)
• Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед)
• Енцо Фернандес (Челси / Манчестър Сити)
• Педри (Барселона)
• Деклан Райс (Арсенал)
• Родри (Манчестър Сити / Барселона)
• Витиня (Пари Сен Жермен)
Нападатели (8)
• Ерлинг Холанд (Манчестър Сити)
• Хари Кейн (Байерн Мюнхен)
• Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен)
• Килиан Мбапе (Реал Мадрид)
• Лионел Меси (Интер Маями)
• Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен)
• Кристиано Роналдо (Ал-Насър)
• Ламин Ямал (Барселона)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google