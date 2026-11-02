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ФИФПРО обяви имената на тези, които ще се борят за място в идеалния отбор

  • 2 ное 2026 | 18:32
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ФИФПРО обяви имената на тези, които ще се борят за място в идеалния отбор

Съюзът на професионалните футболисти (FIFPro) определи имената на 26 играчи, които ще се борят да попаднат в идеалния отбор за 2026 година. В анкетата са участвали 19 806 професионалисти от 73 страни, а имената на 11-те победители ще бъдат обявени точно след седмица - на 9 ноември. Това е и единственото глобално футболно признание, идващо изцяло от професионални футболисти.

Финалисти са 26-те играчи, получили най-много гласове от своите колеги за представянето си в периода от 4 август 2025 г. до 19 юли 2026 г. включително. За да бъдат допуснати, футболистите трябва да са взели участие в поне 30 официални мача през този период.

В Световните 11 ще попаднат вратарят, тримата защитници, тримата полузащитници и тримата нападатели, които са получили най-много гласовете. Единадесетото място ще бъде заето от полевия играч с най-голям брой гласове сред останалите.

Арсенал е отборът с най-много представители в списъка — общо 4 футболисти (Давид Рая, Габриел Магаляеш, Уилям Салиба и Деклан Райс). Ако обаче се броят играчите, преминали през два клуба през оцеявания период (напр. Марк Кукурея и Родри), Реал Мадрид и Барселона също достигат до 4 представители.

Ето и списъка:

Вратари (3)

• Тибо Куртоа (Реал Мадрид)

• Емилиано Мартинес (Астън Вила / Челси)

• Давид Рая (Арсенал)

Защитници (8)

• Пау Кубарси (Барселона)

• Марк Кукурея (Челси / Реал Мадрид)

• Вирджил ван Дайк (Ливърпул)

• Габриел Магаляеш (Арсенал)

• Ашраф Хакими (Пари Сен Жермен)

• Нуно Мендеш (Пари Сен Жермен)

• Уилям Салиба (Арсенал)

• Дайо Упамекано (Байерн Мюнхен)

Полузащитници (7)

• Джуд Белингам (Реал Мадрид)

• Бруно Фернандеш (Манчестър Юнайтед)

• Енцо Фернандес (Челси / Манчестър Сити)

• Педри (Барселона)

• Деклан Райс (Арсенал)

• Родри (Манчестър Сити / Барселона)

• Витиня (Пари Сен Жермен)

Нападатели (8)

• Ерлинг Холанд (Манчестър Сити)

• Хари Кейн (Байерн Мюнхен)

• Хвича Кварацхелия (Пари Сен Жермен)

• Килиан Мбапе (Реал Мадрид)

• Лионел Меси (Интер Маями)

• Майкъл Олисе (Байерн Мюнхен)

• Кристиано Роналдо (Ал-Насър)

• Ламин Ямал (Барселона)

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