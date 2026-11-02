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Грийлиш втори пореден мач е извън групата на Евертън

  • 2 ное 2026 | 18:12
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Грийлиш втори пореден мач е извън групата на Евертън

Халфът на Евертън Джак Грийлиш отново е извън групата за днешния мач на тима с Нюкасъл, който е последен и слага край на деветия кръг в Премиър лийг. Само преди дни полузащитникът остана бе извън състава и в двубоя със “свраките” за Карабао къп, спечелен от “карамелите” с 3:1, когато стана ясно, че той е отстранен, тъй като е нарушил клубните правила. По-късно Дейвид Мойс потвърди, че Грийлиш е отстранен и подкрепи решението на клуба. По-късно английската преса излезе с информация, че футболистът е пил до малките часове на денонощието в два последователни дни, а веднъж не се е явил на тренировка без разрешение, което е довело до дисциплинарните мерки. Тази информация не е потвърдена официално. Футболистът остава на базата на клуба, където ще продължи да работи върху физическата си подготовка.

Грийлиш на запой в два поредни дни, което е довело до отстраняването му
Грийлиш на запой в два поредни дни, което е довело до отстраняването му
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Снимки: Gettyimages

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