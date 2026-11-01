Джулиан Ероса получи бонус от 100 000 долара за сбогуване с MMA

След края на бойната галавечер в Лас Вегас ръководството на UFC раздаде четири солидни финансови бонуса, включително и на победителя в главното събитие, чийто успех дойде след спорно съдийско решение на рефера в октагона.

Четирима бойци си осигуриха допълнителни чекове от по 100 000 долара за представянето си в залата „Мeta APEX“. Други двама състезатели пък бяха възнаградени с по 25 000 долара за постигнати предсрочни победи.

Изпълнение на вечерта: Том Нолан (100 000 долара)

Том Нолан бе притиснат сериозно от Ренато Мойкано, който го контролираше на земята и търсеше задушаващ прийом или удари. След около осем секунди на относително затишие във втория рунд обаче, съдията Дан Мираглиота реши да изправи двамата на крака. Това лиши Мойкано от доминантната му позиция и позволи на Нолан да се измъкне. Нолан веднага се възползва от обрата срещу уморения си опонент и в следващия рунд го отказа с технически нокаут.

Том Нолан сломи Ренато Мойкано в Лас Вегас

Реферско безумие в главната битка на UFC в Лас Вегас

Изпълнение на вечерта: Джулиан Ероса (100 000 долара)

Джулиан Ероса влезе в двубоя си срещу Джонгйонг Лий с ясното съзнание, че това е последната му битка в кариерата. Лий започна с агресивна атака и го повали още в първите 15 секунди. Ероса бързо се възстанови и около минута по-късно пласира перфектно дясно кроше, което разклати съперника му. След няколко бързи последващи удара Ероса постигна приказен завършек на професионалния си път с победа с нокаут и премия от 100 000 долара.

Изпълнение на вечерта: Джо Кропшот (100 000 долара)

Джо Кропшот беше близо до приключване на Ник Клайн още в края на първия рунд, но му се наложи да продължи във втория. Там боецът с прякор „Земното животно“ бързо надделя на земя и накара Клайн да се предаде след ключ на ръката (армбар). Така девет от десетте му успеха в кариерата вече са постигнати чрез събмишън. След срещата Кропшот призна, че му предстои сватба, а спечелените 100 000 долара ще покрият разходите по тържеството и медения месец.

Изпълнение на вечерта: Луция Сабова (100 000 долара)

Луция Сабова влезе като най-изявения фаворит на вечерта при коефициент 9 към 1 срещу Тайнара Лисбоа и категорично защити този статус. Лисбоа оказа сериозен отпор, но в крайна сметка Сабова я отказа около минута и половина преди финалния гонг в откриващия мач от програмата.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google