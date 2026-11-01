Реферско безумие в главната битка на UFC в Лас Вегас

Том Нолан постигна най-голямата победа в набиращата скорост своя ММА кариера, след като спря ветерана Ренато Карнейро - Мойкано в третия рунд на главния двубой на UFC Vegas 123, проведен в комплекса Meta Apex в Лас Вегас. Успехът му обаче не мина без противоречия.

Карнейро (21-8-1) доминираше през по-голямата част от първите два рунда, като реализираше тейкдауни и непрекъснато застрашаваше Нолан с опити за задушаване от гръб и удари от същата позиция. Нолан не успяваше да се освободи, а в края на втория рунд, когато бразилецът отново беше на гърба му, нанасяше удари с юмруци и лакти и търсеше задушаваща техника, публиката започна да освирква.

Тогава дългогодишният рефер Дан Миралиота се намеси по необясним начин и изправи двамата бойци, принуждавайки Мойкано да се откаже от доминиращата си позиция.

След подновяването на битката Нолан (12-1) нанесе удар с коляно в лицето на Карнейро, който сериозно разклати бразилеца. Австралиецът беше близо до нокаут, но Мойкано успя да оцелее до края на рунда.

За съжаление на Карнейро той все още не се беше възстановил напълно в началото на третата част и Нолан се възползва от това. Австралиецът с прякор „Големия влак“ нанесе десетки удари, повали съперника си в лека категория и довърши битката с поредица от попадения след 1:28 минута от третия рунд.

Джейкъби Смит прие с кратко предизвестие двубой срещу Ранди Браун (20-9) и решението му се отплати. Смит (14-0) запази непобедения си рекорд, след като стигна до победа с единодушно съдийско решение след три рунда в полусредна категория в подглавната среща на вечерта.

Смит реализира няколко тейкдауна и нанесе десетки удари с юмруци и лакти в главата на Браун, като спечели всеки от трите рунда. И тримата съдии отсъдиха в негова полза с резултат 30:26.

Коди Дърдън трябваше да води тежка битка срещу Оде Осбърн в категория муха, като двамата прекараха голяма част от трите рунда в борба и граплинг. Агресивният старт на Дърдън обаче се оказа решаващ за крайния успех.

Дърдън (19-11-1) реализира няколко тейкдауна и създаде опасности с опити за събмишън през първите два рунда. В третия той трябваше да се защитава срещу опитите на Осбърн да приключи срещата с техника за предаване.

В крайна сметка и тримата съдии присъдиха победата на Дърдън с 29:28, а балансът на Осбърн се влоши до 13 победи и 10 загуби.

Луана Сантос използва превъзходството си в борбата и контролираше по-голямата част от двубоя в категория петел на земя, за да постигне победа с единодушно съдийско решение срещу Яна Сантос.

Луана (12-2) на няколко пъти беше близо до приключване на срещата със събмишън във втория и третия рунд, но Яна (17-9, 1 без резултат) успя да се защити срещу всички опити.

И тримата съдии оцениха двубоя с 29:28 в полза на Луана Сантос.

Жан-Пол Лебоснояни направи още една крачка напред в полусредна категория, след като подложи на тежък побой Фарман Хасанов и му причини сериозни разкъсвания на кожата, довели до победа с технически нокаут в третия рунд.

Лебоснояни (12-2) нанесе десетки удари с ръце и крака в главата и тялото на съперника си. Хасанов (5-1) обаче демонстрира невероятна издръжливост и нито за момент не спря да търси мощни попадения, с които да приключи срещата.

В последния рунд реферът Дан Миралиота прекъсна битката, за да може лекарят да прегледа разкъсните рани на Хасанов. Медицинският екип прецени, че те са прекалено сериозни, за да бъде позволено продължаването на двубоя, и срещата беше прекратена след 2:11 минути от третия рунд.

Претендентът в категория перо Дакота Хоуп измъкна изключително оспорвана победа срещу Франсис Маршал, с която записа първия си успех в Октагона на UFC.

Хоуп (12-2) успя да обърне развоя на битката във втората ѝ половина благодарение на по-голямата си агресия и постоянния натиск върху съперника, като спечели с разделено съдийско решение.

Двама от съдиите дадоха победата на Хоуп с 29:28, докато третият оцени срещата със същия резултат в полза на Маршал (10-4).

Родриго Сезинандо постигна победа с технически нокаут след края на втория рунд, след като лекарят край клетката прецени, че тежката разкъсна рана на горната устна на Теодор Берггрен не позволява двубоят да продължи.

Сезинандо (9-2) нанесе жесток удар с лакът от горна позиция малко преди края на втория рунд, който причини дълбоко разкъсване на устната на съперника му, известен с прякора „Симба“.

Преди началото на третия рунд реферът Кери Хатли се съобрази с препоръката на лекаря и прекрати срещата.

Така Сезинандо спечели с технически нокаут след края на втория рунд, а балансът на Берггрен се влоши до осем победи и пет загуби.

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