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Том Нолан сломи Ренато Мойкано в Лас Вегас

  • 1 ное 2026 | 11:32
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Том Нолан сломи Ренато Мойкано в Лас Вегас

Том Нолан записа най-престижния успех в досегашната си кариера, след като оцеля след ранен натиск на земя и нокаутира Ренато Мойкано в главното събитие на UFC Вегас 123. Австралийският талант демонстрира отлична защита, търпение и опустошителни удари отгоре, за да сломи бразилския си опонент.

Срещата започна агресивно за Мойкано, който пласира тежък ритник в тялото и бързо повали Нолан на пода. Бразилецът веднага заключи "боди-траянгъл" на гърба на съперника и започна упорито да търси задушаваща техника. Въпреки опасната ситуация, Нолан показа хладнокръвие, неутрализира опитите за предаване и успя да стигне невредим до почивката.

Във втория рунд Мойкано отново намери начин да пренесе боя на партер и за пореден път взе гърба на австралиеца. В доста странна ситуация обаче реферът Дан Мираглиота прецени да вдигне бойците в стойка. Нолан моментално се възползва от шанса, разтърси Мойкано със свирепа комбинация и отбеляза нокдаун точно преди края на частта.

В началото на третия рунд Нолан атакува с опасен хай-кик и мощно коляно. Мойкано опита ново събаряне, но успехът му беше краткотраен. Астралиецът бързо обърна позицията и се озова отгоре. Оттам последва безпощаден канонада от удари на земя, която принуди съдията Дан Мираглиота да прекрати срещата в 1:28 минута на третия рунд.

„Всичко мина дори по-добре, отколкото очаквах. Влязох тук напълно концентриран и хладнокръвен, говорих с Бог и знаех какъв е планът за мен. Исках точно тази битка и свърших перфектно работата си. Готов съм за всичко, което UFC ми отреди оттук нататък“, сподели Нолан след категоричната победа.

С този успех Нолан си заслужи и бонус за най-добро представяне на вечерта от 100 000 щатски долара.

Ето как завършиха останалите срещи от основната бойна карта:
Джакоби Смит победи Ранди Браун с единодушно съдийско решение

Коди Дърден победи Оди Осбърн с единодушно съдийско решение

Луана Сантос победи Яна Сантос с единодушно съдийско решение

Жан-Пол Лебосняни победи Фарман Хасанов с ТКО, Рунд 3

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