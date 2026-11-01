Валери Свиленов: Продължаваме да страдаме от детински грешки

Ботев (Ихтиман) допусна загуба с 1:2 като домакин от Беласица в мач от поредния кръг на Югозападната Трета лига. Ето какво каза след края на двубоя старши треньорът на ихтиманци Валери Свиленов.

„На първо място – изключително разочарование от резултата. Продължаваме да страдаме от детинските грешки, лежерното поведение и безотговорността в ситуациите, в които допускаме головете.

Вече не знам в кой мач допускаме голове от траен контрол и изграждане на атаки от наша страна и просто една изчистена и изритана топка от противника се стига до гол в нашата врата“, коментира разочарованият треньор пред официалния сайт на Ботев (Ихтиман).

„Влязохме в много лоша и негативна серия, от която сами трябва да излезем. Точно в този момент поради различни контузии не можем да разчитаме на 7 футболисти от основния състав, но с това нещо не търсим оправдание. Надявам се бързо да се върнем на пътя на успеха“, добави още наставникът.

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