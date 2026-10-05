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Ботев (Ихтиман): Това, което се случи в Пловдив, е срамно, несправедливо и неприемливо

  • 5 окт 2026 | 13:43
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Ботев (Ихтиман): Това, което се случи в Пловдив, е срамно, несправедливо и неприемливо

Ръководството, треньорският щаб и футболистите на Ботев (Ихтиман) изразяват огромното си разочарование и огорчение от случилото се по време на двубоя за Купата на България срещу Спартак (Пловдив). Ето я и официалната позиция на клуба:

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"Преди всичко искаме да е ясно, че ние приемаме загубата, когато противникът ни е надиграл честно! Ботев Ихтиман е губил и ще губи още много мачове, но ние НЕ приемаме това, което се случи в неделя следобед в Пловдив.

Искаме категорично да заявим, че целият двубой бе срамно петно върху българския футбол. Във време, в което търсим виновниците за състоянието на националния отбор и целия ни футбол, срещата в Пловдив бе поредно доказателство, че НЕ вървим в правилната посока. Категорично!

Съдийството на главния арбитър Светослав Лазаров от Бургас и първия му асистент Станимир Илков, бе сравнимо с откровена подигравка. Прилагаме само това видео, за да стане ясно за какво говорим. Излишни са другите ситуации, в които отборът на Ботев Ихтиман бе ощетен.

Наясно сме, че дори и да поискаме наказание, това нищо не променя в наша полза. Всъщност, дори не сме убедени, че някой ще разгледа съдийството на тази бригада, защото мачовете си минават и всичко се замита под килима.

Отношението на домакините, условията за игра, предоставени от клуб, който има претенциите за професионален футбол – оставяме без коментар! Това е недопустимо и ако ние – футболните хора, не го осъзнаем, нямаме никакъв шанс за развитие!".

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