Ботев (Ихтиман) ще изиграе през ноември отложените си мачове

Ботев (Ихтиман) ще изиграе двата си отложени мача в Югозападната Трета лига през месец ноември.

Отложиха мачове от Югозападната Трета лига

БФС определи дати за двубоя с Оборище Панагюрище от 11 кръг – 4 ноември (сряда) в Ихтиман.

Следващият отложен двубой – срещу Струмска слава, от 12 кръг, ще се играе също в сряда – 11 ноември в Радомир.

Причината за отлагането на въпросните двубои е повиквателни на футболисти на Ботев (Ихтиман) в Аматьорския национален отбор, на когото селекционери са Валери Свиленов и Емил Велев-Кокала. На тима предстоят европейски квалификации в Грузия в периода 13-21 октомври.

Така следващият мач на Ботев (Ихтиман) е на 24 октомври (събота) в Ихтиман срещу Септември (Симитли).

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