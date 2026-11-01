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Ислам Махачев: Следващият ми мач е един от последните

  • 1 ное 2026 | 11:47
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Ислам Махачев: Следващият ми мач е един от последните

Шампионът на UFC в полусредна категория Ислам Махачев даде ясен знак, че краят на забележителния му път в смесените бойни изкуства наближава и няма да се задържи още дълго в октагона.

Дагестанецът бе подложен на сериозни критики през последните седмици. Причината за недоволството стана яснотата, че той няма да защитава пояса си преди края на свещения месец Рамазан през следващата година.

Пратес разкритикува Махачев след оттеглянето му от UFC 336
Пратес разкритикува Махачев след оттеглянето му от UFC 336

Първоначално се очакваше шампионът да излезе срещу Карлос Пратес през януари — сблъсък, за който самият Махачев настоя след успешната си защита срещу Иън Мачадо Гари през август. Тези планове обаче се провалиха. Вместо това Пратес ще се изправи срещу Майкъл Моралес в битка за временната титла, което предизвика разочарование сред феновете и главния изпълнителен директор на организацията Дейна Уайт.

Махачев разкри защо е отказал двубой с Пратес в началото на 2027
Махачев разкри защо е отказал двубой с Пратес в началото на 2027

В петък Махачев отговори на критиките с публикация в социалните мрежи, с която показа, че вече се подготвя да окачи ръкавиците на пирона.

„Следващият ми двубой е един от последните в моята кариера. Говорят, че Пратес бил твърде опасен за мен, а Моралес — твърде добър. Точно затова искам да премеря сили с по-добрия от двамата и за пореден път да докажа на света кой е номер едно.“

На 35-годишна възраст Махачев е постигнал почти всичко възможно в ММА. Той е един от едва четиримата бойци в историята, печелили и защитавали титли в различни дивизии на UFC. Ако успее да защити пояса си срещу победителя от сблъсъка между Пратес и Моралес, той ще стане едва вторият боец в историята и първият при мъжете с няколко успешни защити в повече от една теглова категория.

Битката между Пратес и Моралес ще бъде подглавно събитие на UFC 336, което ще се проведе на 30 януари в Торонто.

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