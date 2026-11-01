Ислам Махачев: Следващият ми мач е един от последните

Шампионът на UFC в полусредна категория Ислам Махачев даде ясен знак, че краят на забележителния му път в смесените бойни изкуства наближава и няма да се задържи още дълго в октагона.

Дагестанецът бе подложен на сериозни критики през последните седмици. Причината за недоволството стана яснотата, че той няма да защитава пояса си преди края на свещения месец Рамазан през следващата година.

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Първоначално се очакваше шампионът да излезе срещу Карлос Пратес през януари — сблъсък, за който самият Махачев настоя след успешната си защита срещу Иън Мачадо Гари през август. Тези планове обаче се провалиха. Вместо това Пратес ще се изправи срещу Майкъл Моралес в битка за временната титла, което предизвика разочарование сред феновете и главния изпълнителен директор на организацията Дейна Уайт.

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В петък Махачев отговори на критиките с публикация в социалните мрежи, с която показа, че вече се подготвя да окачи ръкавиците на пирона.

„Следващият ми двубой е един от последните в моята кариера. Говорят, че Пратес бил твърде опасен за мен, а Моралес — твърде добър. Точно затова искам да премеря сили с по-добрия от двамата и за пореден път да докажа на света кой е номер едно.“

На 35-годишна възраст Махачев е постигнал почти всичко възможно в ММА. Той е един от едва четиримата бойци в историята, печелили и защитавали титли в различни дивизии на UFC. Ако успее да защити пояса си срещу победителя от сблъсъка между Пратес и Моралес, той ще стане едва вторият боец в историята и първият при мъжете с няколко успешни защити в повече от една теглова категория.

Битката между Пратес и Моралес ще бъде подглавно събитие на UFC 336, което ще се проведе на 30 януари в Торонто.

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