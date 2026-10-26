Махачев разкри защо е отказал двубой с Пратес в началото на 2027

Шампионът Ислам Махачев внесе яснота около решението си да не се изправи срещу Карлос Пратес в началото на следващата година.

През последните седмици в средите на смесените бойни изкуства се появиха редица слухове, че Махачев ще защитава титлата си в полусредна категория срещу Пратес на събитието UFC 336 през януари. В събота от бойната организация официално опровергаха тези твърдения. Вместо това Пратес ще премери сили с Майкъл Моралес в битка за временния пояс на UFC 336, а победителят от срещата ще се изправи срещу Махачев за обединяване на титлите по-късно през годината.

Главният изпълнителен директор на UFC Дейна Уайт обясни, че Махачев е предпочел да не влиза в октагона преди края на свещения за мюсюлманите месец Рамадан. В неделя руският боец разясни своята гледна точка и мотивите си да отклони срещата с Пратес.

„Пратес и Моралес ще се бият, за да определят кой е истинският, достоен претендент, след което ще се изправя срещу победителя. Нека първо премерят сили помежду си.“

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„Предложиха ми двубой с Пратес, който наскоро загуби от Иън Мачадо Гари – състезател, когото аз победих. Ако бях победил и него, следващ на опашката щеше да бъде Моралес, който не се бие и просто изчаква шампионски мач. Най-правилно е да се бият един срещу друг, за да стане ясно кой е истинският опонент.“

Рамадан започва на 7 февруари и приключва на 8 март през 2027 година, което прави завръщането на Махачев в октагона малко вероятно преди следващото лято.

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