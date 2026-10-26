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Пратес разкритикува Махачев след оттеглянето му от UFC 336

  • 26 окт 2026 | 09:25
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Пратес разкритикува Махачев след оттеглянето му от UFC 336

Бразилският боец Карлос Пратес отправи остри критики към шампиона в полусредна категория Ислам Махачев, след като от UFC официално насрочиха битка за временния пояс между него и Майкъл Моралес за 30 януари.

Първоначално Пратес, известен с бойния си прякор „Кошмара“, преговаряше с организацията за двубой срещу Махачев в Торонто, Канада. Сблъсъкът обаче пропадна, след като руският шампион уведоми организацията, че няма да бъде готов за битка на тази дата.

След официалното обявление на новата битка за събитието Пратес публикува остро съобщение в социалните мрежи, адресирано директно към Махачев:

„Ислам Махачев, преследвам мечтата си да стана шампион в продължение на 17 години, а ти я отложи. Аз съм номер едно. Нокаутирах двама бивши шампиони, докато Моралес е победил единствено Шон Брейди. Каза на UFC, че три месеца не са ти достатъчни за подготовка. Братко, ти не пиеш, не пушиш и не ходиш по купони – как така не можеш да влезеш във форма за три месеца? Позволи ми да ти покажа как се прави. На 30 януари ще нокаутирам Майкъл Моралес, а след това ще се върна, за да те пратя в пенсия, страхливецо!“

Пратес се намира в отлична форма и е в серия от три поредни победи с нокаут, като е довършил предсрочно съперниците си във всичките седем победи под банера на организацията. Неговият бъдещ опонент Моралес все още няма загуба в професионалната си кариера с общо 19 поредни успеха, седем от които са постигнати в октагона на UFC.

Махачев не закъсня с отговора си и напомни на Пратес, че наскоро се справи с Иън Мачадо Гари – единствения боец, успял да победи бразилеца в организацията.

„Току-що победих човека, който те преследваше из октагона в продължение на пет рунда. Млъкни и отивай да тренираш. Не си на моето ниво. До скоро... може би. Веднага щом разберем кой е истинският претендент, ще се върнем. Трябва да видим кой е по-добрият и кой наистина заслужава“, коментира шампионът.

Битката между Пратес и Моралес ще бъде основен подгряващ двубой на UFC 336 в залата „Скотиябанк Арена“. В основния мач на вечерта Джошуа Ван ще защитава шампионския си пояс в категория муха срещу Манел Капе.

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