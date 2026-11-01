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Аморим след триумфа в дербито: Невероятна вечер за Милан!

  • 1 ное 2026 | 06:27
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Старши треньорът на Милан Рубен Аморим не скри радостта си след първия си успех в прочутото Дерби дела Мадонина. Португалският специалист обаче побърза да охлади прекомерната еуфория сред привържениците, заявявайки, че победата над градския съперник Интер е прекрасен момент, но по пътя на тима ще има и трудни периоди. Наставникът бе под сериозен натиск след изненадващата домакинска загуба с 2:4 от Болоня през седмицата, но престижният успех в миланското дерби би трябвало да му донесе необходимото спокойствие и увереност поне в следващите няколко дни.

„Доволен съм от много неща. Започнахме много силно. Знаехме, че съперникът е опасен във въздуха, но променихме подхода си и смятам, че показваме подобрение в сравнение с предишните срещи. През второто полувреме запазихме контрол върху топката и се справихме отлично, като Лука Модрич допринесе значително в тази фаза. Не беше съвършен мач, но е невероятна вечер за феновете. За нас беше изключително важно да спечелим след разочарованието в сряда, за да продължим напред“, коментира Аморим след дербито.

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Треньорът на Интер Кристиан Киву опита да изненада с промяна в тактическата постройка на 3-4-2-1, като Петар Сучич и Анди Диуф действаха зад гърба на единствения нападател Маркюс Тюрам. Аморим, който в миналия кръг не можеше да разчита на Марио Хила, Диего Морейра и Рабио, приветства тяхното силно завръщане на терена.

„Двубоят и настройката бяха коренно различни. Усетих, че футболистите бяха ядосани от последния резултат. Трябва да бъдем честни – присъствието на Хила, Морейра и Рабио даде огромно отражение не само благодарение на техните индивидуални качества, но и поради ролята им в работния процес. Въпреки радостта, все още мисля за мача с Болоня и какво можехме да направим по-добре. Това е страхотна вечер за привържениците, но ние трябва незабавно да се концентрираме върху следващото предизвикателство“, каза още Аморим.

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Насатвникът на "росонерите" сподели и впечатлетнието си от „Сан Сиро“, след като дебютира в миланското дерби.

„Обстановката е невероятна, страстта е неповторима и напълно различна от всяко дерби, в което съм участвал. Изключително съм щастлив за момчетата, а феновете ще натрупат повече вяра в нашия проект. Предстоят ни прекрасни вечери като тази, но ще има и трудни моменти като срещу Болоня. Това е част от процеса. Хубаво е да побеждаваме в такива мачове, за да покажем, че изграждането на отбора изисква време. Невъзможно е да се промени всичко за един ден. Гордея се с футболистите си, но мислите ми вече са насочени към следващия двубой“, каза още Аморим.

Собственикът на клуба Джери Кардинале, който наблюдава срещата на живо от трибуните, не крие амбициите си за спечелване на Скудетото, правейки паралел с любимия си филм „Топ Гън“.

„Ще бъдем много силен отбор, но това изисква търпение. Както каза господин Кардинале, крайната цел винаги е шампионската титла. Реалистично погледнато обаче, спечелването на Скудетото още през първия сезон ще бъде изключително трудно. Ще се борим във всяка среща и целта ни на клубната база Миланело е да върнем Милан на върха. „Топ Гън“ е страхотен филм, но в първата част верният спътник на героя загива, така че аз предпочитам да се съсредоточа върху втория филм…“, завърши с усмивка Аморим.

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