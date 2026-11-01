Киву: Подходът ни беше грешен

Треньорът на Интер Кристиан Киву призна, че необичайните му тактически ходове в Дерби дела Мадонина са били продиктувани от грипна епидемия в състава. Специалистът обаче подчерта, че ранният срив срещу градския съперник Милан и загубата с 1:3 се дължат на неправилна нагласа. За бившия защитник това бе трето поредно поражение срещу „росонерите“ на треньорския мостик.

„Боли да загубиш дерби, в което очакванията – и нашите, и на всички останали – бяха съвсем различни. Знаем какво означава този мач и какво трябва да защитаваме. Наложи се да импровизираме заради проблемите, които възникнаха в последните два дни. Опитахме да разчитаме на играчи, готови да стиснат зъби, но беше трудно“, заяви Киву след края на двубоя.

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„Подходът ни бе грешен. Все пак не всичко беше провалено – намалихме на 1:2 и имахме чист шанс за 2:2, спасен от Менян. След това обаче буквално подарихме трети гол преди почивката. Разочаровани сме, защото трябваше да покажем повече. Липсваше ни достатъчно решителност. Трябва бързо да затворим тази страница, защото след три дни ни предстои нов важен мач“, допълни наставникът.

Киву изненада със стартовия състав, избирайки схема 3-4-2-1 с Петър Сучич и Анди Диуф на по-предни позиции зад самотния нападател Маркюс Тюрам. Дори при отсъствието на контузения капитан Лаутаро Мартинес, наставникът запази тази постройка и извърши смени едва в самия край.

„Бяхме принудени да променим плановете си. Пио Еспозито не се чувстваше добре, а Бони имаше температура и повръщаше през цялата нощ. Иван Проведел дори не успя да седне на пейката заради грипни симптоми. Вярвахме, че с Диуф и офанзивни крила между линиите ще намерим пространства, но нещата не сработиха според очакванията“, поясни Киву.

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„Създадохме трудности на Милан, когато вдигнахме темпото, но сами сме си виновни за мудното начало в защита. Нужно е да преоткрием глада и агресията от миналия сезон“, каза още Киву.

Това е осмият случай в последните 11 официални срещи, в който Интер допуска първи попадение. Поражението е първо за тима в Серия А през настоящата кампания, като „нерадзурите“ рискуват да изостанат от Лацио, който приема Каляри в тази вечер.

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