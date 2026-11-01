Шарл Леклер: Не се справих добре

Шарл Леклер с Ферари беше големият фаворит за квалификацията в Мексико Сити, но пилотът от Монако остана трети, на малко над една десета от секундата от полпозишъна и съотборника си Люис Хамилтън.

„Просто не се справих добре - обясни Шарл. - Първите обиколки след бокса бяха много трудни, за да загреем добре гумите. Там беше основният ни проблем.

Lewis celebrates with Angela! 🫶🤩 #F1 #MexicoGP https://t.co/4uCYkDv19V — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

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„При втората ми бърза обиколка в Q3 се справих добре с гумите, но колата ми беше различна в сравнение с преди и затова не се получи. Малко съм разочарован, но третото място на старта тук не е лошо.

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„Доста се борих с колата, особено в третата част на квалификацията. В крайна сметка обаче, това важеше за всички.

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„Тук нивото на сцепление е много ниско и постоянно се бориш с колата, но пък е забавно да караш на ръба на възможностите в тези условия.“

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Снимки: Gettyimages