Ландо Норис излезе начело в последната тренировка в Мексико

Все още действащият световен шампион Ландо Норис оглави класирането в края на последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Мексико Сити.
Миналогодишният победител на „Ерманос Родригес“ зае първата позиция с обиколка за 1:17.600. С нея той изпревари със само 0.001 секунда кандидат шампионът Андреа Кими Антонели, а тройката с пасив от 0.117 оформи най-бързият пилот от двете петъчни тренировки в Мексико – Шарл Леклер.
Зад състезателя на Ферари на четвърта и пета позиция се наредиха Оскар Пиастри и Макс Верстапен, който завършиха на съответно 0.195 и 0.351 зад Норис. В топ 10 в края на последния час за подготовка на „Ерманос Родригес“ влязоха още Люис Хамилтън, Джордж Ръсел, Исак Хаджар, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад.
Очаквано най-активен в рамките на третата тренировка в Мексико беше Рио Хиракава, който ще кара на мястото на Естебан Окон в отбора на Хаас до края на уикенда. Японецът направи общо 31 обиколки, което се равня на почти половин състезателна дистанция, давайки 19-то време с изоставане от 1.904 спрямо Норис и 0.577 спрямо съотборника си Оливър Беарман.
Габриел Бортолето и местният любимец Серхио Перес останаха без време след различни технически проблеми. Бортолето направи само два тура преди да се прибере в бокса, след като от двигателя на неговото Ауди излезе бял дим. Представителят на домакините Перес пък завъртя една единствена обиколка, след което от тима на Кадилак обявиха, че са започнали смяна на двигателя на неговата кола.
Уикендът за Гран При на Мексико Сити, 19-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 23:00 часа българско време с квалификацията преди състезанието на „Ерманос Родригес“.
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages