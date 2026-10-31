Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Ландо Норис излезе начело в последната тренировка в Мексико

  • 31 окт 2026 | 20:39
  • 744
  • 0
Ландо Норис излезе начело в последната тренировка в Мексико

Все още действащият световен шампион Ландо Норис оглави класирането в края на последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Мексико Сити.

Миналогодишният победител на „Ерманос Родригес“ зае първата позиция с обиколка за 1:17.600. С нея той изпревари със само 0.001 секунда кандидат шампионът Андреа Кими Антонели, а тройката с пасив от 0.117 оформи най-бързият пилот от двете петъчни тренировки в Мексико – Шарл Леклер.

Зад състезателя на Ферари на четвърта и пета позиция се наредиха Оскар Пиастри и Макс Верстапен, който завършиха на съответно 0.195 и 0.351 зад Норис. В топ 10 в края на последния час за подготовка на „Ерманос Родригес“ влязоха още Люис Хамилтън, Джордж Ръсел, Исак Хаджар, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад.

Очаквано най-активен в рамките на третата тренировка в Мексико беше Рио Хиракава, който ще кара на мястото на Естебан Окон в отбора на Хаас до края на уикенда. Японецът направи общо 31 обиколки, което се равня на почти половин състезателна дистанция, давайки 19-то време с изоставане от 1.904 спрямо Норис и 0.577 спрямо съотборника си Оливър Беарман.

Габриел Бортолето и местният любимец Серхио Перес останаха без време след различни технически проблеми. Бортолето направи само два тура преди да се прибере в бокса, след като от двигателя на неговото Ауди излезе бял дим. Представителят на домакините Перес пък завъртя една единствена обиколка, след което от тима на Кадилак обявиха, че са започнали смяна на двигателя на неговата кола.

Уикендът за Гран При на Мексико Сити, 19-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 23:00 часа българско време с квалификацията преди състезанието на „Ерманос Родригес“.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Никола Цолов ли е "следващият Макс Верстапен" за Ред Бул?

Никола Цолов ли е "следващият Макс Верстапен" за Ред Бул?

  • 31 окт 2026 | 17:37
  • 1455
  • 1
Ландо Норис готви изненада за съперниците си в квалификацията

Ландо Норис готви изненада за съперниците си в квалификацията

  • 31 окт 2026 | 17:16
  • 1277
  • 0
Изненада: 32-годишен дебютант сменя Окон в Мексико

Изненада: 32-годишен дебютант сменя Окон в Мексико

  • 31 окт 2026 | 16:49
  • 1158
  • 0
Скандални наказания грозят пилотите в MotoGP

Скандални наказания грозят пилотите в MotoGP

  • 31 окт 2026 | 16:46
  • 1304
  • 0
Люис Хамилтън: Надявам се всичко с двигателя ми да е наред

Люис Хамилтън: Надявам се всичко с двигателя ми да е наред

  • 31 окт 2026 | 15:15
  • 1131
  • 0
Лоран Мекис отхвърли твърдението на Кристиан Хорнър, че Ред Бул е загубил отборния дух

Лоран Мекис отхвърли твърдението на Кристиан Хорнър, че Ред Бул е загубил отборния дух

  • 31 окт 2026 | 15:07
  • 932
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 0:0 Славия, Лапоухов спаси дузпа

ЦСКА 0:0 Славия, Лапоухов спаси дузпа

  • 31 окт 2026 | 20:21
  • 48077
  • 320
Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

Мустафа Сангаре се превърна в големия герой за Левски при драматичен успех в Русе

  • 31 окт 2026 | 18:33
  • 84998
  • 341
Стоичков: Може би никога не съм се вълнувал така

Стоичков: Може би никога не съм се вълнувал така

  • 31 окт 2026 | 20:02
  • 5489
  • 18
Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

Турция е в шок! Гьозтепе на Мъри срази Фенербахче насред Истанбул

  • 31 окт 2026 | 20:17
  • 13021
  • 11
Байерн 1:1 Борусия (Д), Гираси изравни, а Кейн изпусна дузпа

Байерн 1:1 Борусия (Д), Гираси изравни, а Кейн изпусна дузпа

  • 31 окт 2026 | 20:25
  • 5823
  • 8
Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

Новата „Армия“ на крака за Любо Пенев! Стадионът скандира името на легендата

  • 31 окт 2026 | 18:15
  • 14773
  • 17