Ландо Норис излезе начело в последната тренировка в Мексико

Все още действащият световен шампион Ландо Норис оглави класирането в края на последната свободна тренировка преди квалификацията и състезанието за Гран При на Мексико Сити.

Миналогодишният победител на „Ерманос Родригес“ зае първата позиция с обиколка за 1:17.600. С нея той изпревари със само 0.001 секунда кандидат шампионът Андреа Кими Антонели, а тройката с пасив от 0.117 оформи най-бързият пилот от двете петъчни тренировки в Мексико – Шарл Леклер.

FP3 goes papaya! Lando Norris leads the way in Final Practice, ahead of Kimi Antonelli and Charles Leclerc 😮‍💨 #F1 #MexicoGP https://t.co/1QUTX4TjvT — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Зад състезателя на Ферари на четвърта и пета позиция се наредиха Оскар Пиастри и Макс Верстапен, който завършиха на съответно 0.195 и 0.351 зад Норис. В топ 10 в края на последния час за подготовка на „Ерманос Родригес“ влязоха още Люис Хамилтън, Джордж Ръсел, Исак Хаджар, Лиам Лоусън и Арвид Линдблад.

Очаквано най-активен в рамките на третата тренировка в Мексико беше Рио Хиракава, който ще кара на мястото на Естебан Окон в отбора на Хаас до края на уикенда. Японецът направи общо 31 обиколки, което се равня на почти половин състезателна дистанция, давайки 19-то време с изоставане от 1.904 спрямо Норис и 0.577 спрямо съотборника си Оливър Беарман.

🟢 GREEN FLAG 🟢 Ryo Hirakawa takes to the track for Haas at the very start of FP3 #F1 #MexicoGP https://t.co/gQnKOYagyW — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Габриел Бортолето и местният любимец Серхио Перес останаха без време след различни технически проблеми. Бортолето направи само два тура преди да се прибере в бокса, след като от двигателя на неговото Ауди излезе бял дим. Представителят на домакините Перес пък завъртя една единствена обиколка, след което от тима на Кадилак обявиха, че са започнали смяна на двигателя на неговата кола.

Gabi Bortoleto reports issues with his Audi 😯 And there's tell-tale smoke coming from the back of the car, but he does make it back to the pits #F1 #MexicoGP https://t.co/NTEPAMUQZS — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

Уикендът за Гран При на Мексико Сити, 19-ти кръг за сезон 2026 във Формула 1, ще продължи в 23:00 часа българско време с квалификацията преди състезанието на „Ерманос Родригес“.

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1

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Снимки: Gettyimages