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Джордж Ръсел: Щастлив съм след трудната седмица

  • 1 ное 2026 | 01:42
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Джордж Ръсел: Щастлив съм след трудната седмица

Джордж Ръсел с Мерцедес остана втори в квалификацията в Мексико Сити, само на 9 хилядни от Люис Хамилтън.

„Щастлив съм, тъй като последните състезания бяха трудни за мен - обясни британецът. - Все още не мога да се справям добре с колата ни. Седмицата ми беше много трудна, до последната обиколка в третата част на квалификацията, подобрих времето си с половин секунда и останах близо до първото място.

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„Винаги съм знаел, че това представяне е възможно, но трудно стигам до него, което е неприятното. Температурата на пистата спадна, което се оказа добре за нас. Това ми даде повече увереност и сцепление в гумите.“

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 Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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