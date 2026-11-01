Джордж Ръсел: Щастлив съм след трудната седмица

Джордж Ръсел с Мерцедес остана втори в квалификацията в Мексико Сити, само на 9 хилядни от Люис Хамилтън.

„Щастлив съм, тъй като последните състезания бяха трудни за мен - обясни британецът. - Все още не мога да се справям добре с колата ни. Седмицата ми беше много трудна, до последната обиколка в третата част на квалификацията, подобрих времето си с половин секунда и останах близо до първото място.

The Top 3 in Quali! 😊 1. Hamilton 🥇 2. Russell 🥈 3. Leclerc 🥉 #F1 #MexicoGP https://t.co/KdjNympD6s — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

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„Винаги съм знаел, че това представяне е възможно, но трудно стигам до него, което е неприятното. Температурата на пистата спадна, което се оказа добре за нас. Това ми даде повече увереност и сцепление в гумите.“

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Снимки: Gettyimages