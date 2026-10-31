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Цветан Соколов след поражението от Левски: Имаме страшно много работа

  • 31 окт 2026 | 23:11
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Звездата на Дея Цветан Соколов беше самокритичен след поражението на своя отбор с 1:3 от Левски. Опитният волейболист отчете силния начален импулс на тима си, но подчерта, че срещата е завършила по разочароващ начин.

"Силно започнахме, но въпросът е обаче, че много зле свършихме. Не е важно как ще започнеш, а как ще приключиш. Играхме много зле, много брак, много грешки и много неща, на които трябва да обърнем внимание, трябва да работим. Защото не може по този начин да излизаме и да играем независимо какво се случва. Ние правилните неща не ги правехме. Не правехме това, което трябваше, което бяхме подготвили. И накрая се видя крайният резултат, както видяхте, последният гейм нямаше игра дори", каза диагоналът пред Sportal.bg.

Николай Желязков: Тръгнахме припряно срещу Дея, но с правилните корекции стигнахме до победата
Николай Желязков: Тръгнахме припряно срещу Дея, но с правилните корекции стигнахме до победата

Попитан за моментната форма на тима и предстоящото завръщане на братя Братоеви в игра, диагоналът акцентира върху сериозните технически пропуски и неумението да се отиграват елементарни ситуации.

"В момента мисля, че имаме страшно много работа, на която трябва да обърнем внимание, защото много леки топки падаха, много. На мен лично не ми харесва фактът, че изключително леки топки ние не можахме да ги обработим по начина, по който например Левски би ги обработил. И крайният резултат го видяхте", каза бившият капитан на националния отбор.

Николай Желязков: Тръгнахме припряно срещу Дея, но с правилните корекции стигнахме до победата
Николай Желязков: Тръгнахме припряно срещу Дея, но с правилните корекции стигнахме до победата

"Аз много пъти съм казвал, че Левски това, което показват с техните страхотни, млади състезатели израстват. Правят много добри неща. Както виждате, голяма част от тях са от школата, играха и ги спечелиха Суперкупата, в момента биха и нас, биха първия мач от сезона. Така че виждам едно израстване във всеки един клуб, с много млади състезатели и се надяваме, че нещата ще продължат по същия начин", завърши Соколов.

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