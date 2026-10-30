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Вени Антов в Идеалния отбор на кръга във Франция

  • 30 окт 2026 | 19:12
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Вени Антов в Идеалния отбор на кръга във Франция

Националът Венислав Антов попадна в идеалния отбор на третия кръг на френската Alterna VOLSTAR след гласуване на феновете, организирано от VolleyActu в социалните мрежи.

Признанието идва след впечатляващото представяне на българинът при драматичната победа на Туркоа над Ница с 3:2 (21:25, 20:25, 25:18, 25:21, 15:12). Антов беше най-полезен в срещата с 29 точки, като изигра ключова роля за пълния обрат на тима си, който изоставаше с 0:2.

Супер Венислав Антов с 29 точки, Туркоа със страхотен обрат срещу Ница във Франция
Супер Венислав Антов с 29 точки, Туркоа със страхотен обрат срещу Ница във Франция

Силното представяне донесе на Антов и наградата за Най-полезен състезател (MVP) на срещата.

Тази вечер за Вени Антов и съотборниците му са гости на Сен Назер в мач от 4-ия кръг на първенството. Срещата е от 21,00 часа българско време.

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