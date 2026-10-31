Николай Желязков: Тръгнахме припряно срещу Дея, но с правилните корекции стигнахме до победата

Старши треньорът на волейболния Левски Николай Желязков сподели пред Sportal.bg аналитичен коментар след успеха на „сините“ с 3:1 срещу Дея спорт. Наставникът отчете трудния старт на тима си, но похвали играчите си за реакцията в следващите части.

"Аз смятам, че в началото тръгнахме малко по-припряно. Играта ни беше припряна и бяхме доста пасивни в началото. Търсехме с начален удар да сервираме и да бъдем агресивни, но не по начина, по който за мен трябваше. Трябваше доста да се адаптираме и срещу посрещането на Дея, защото те също ротират доста позициите си. Успяхме да се адаптираме правилно в мача и смятам, че впоследствие началният удар даде своите резултати, за да улесним играта си след това. Какво да кажа? Трябва да дадем дължимото на Дея, естествено - защитиха първия гейм много топки. Цецо успя да направи много контраатаки от тях по начин, по който трудно се вижда в нашето първенство, което е един огромен бонус за лигата ни - да имаме такъв човек в България. Радвам се, че след това успяхме да изиграем мача по начина, по който го направихме."

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Обяснявайки какво се е променило след загубения първи гейм, треньорът на столичния гранд посочи ключовите детайли.

"Първо направихме някои корекции за началния удар. Смятам, че те се получиха добре. За блокада днес блокирахме лошо – не по начина, по който трябваше, и не изпълнихме доста от нещата, които имахме като задачи. В атака започнахме да играем доста по-успешно, това е другото нещо. Като цяло посрещането ни беше на много добро ниво, така че след първия гейм успяхме да играем с по-малко грешки и да бъдем по-ефективни в атака", каза Желязков.

В края на изявлението си Николай Желязков насочи поглед към предстоящите тежки изпитания в Европа и сблъсъка с Младост.

"Със сигурност мислим за този мач. Имаме огромно желание да се представим по най-добрия начин. Със сигурност ще бъде много тежко, защото техният отбор е много качествен състав, с много добри изпълнители, опитни изпълнители, което е един бонус за тях. Имаме нашите шансове - трябва да играем, както казах и на вашите колеги, близко до най-доброто си ниво, за да имаме шансове да спечелим срещу тях. Имаме такива шансове, трябва да отидем там и да се опитаме да направим най-добрия възможен резултат, който може", завърши Специалистът.

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