Левски обърна Дея спорт и излезе начело в Winbet Супер Волей

Левски София постигна обрат и победи Дея спорт (Бургас) с 3:1 (17:25, 25:18, 25:20, 25:13) в домакински мач от втория кръг на WINBET Супер Волей. Шампионите загубиха първата част, но спечелиха следващите три и записаха втори пореден успех в първенството. С победата „сините“ събраха пълен актив от 6 точки и оглавиха класирането. Дея спорт остана без спечелена точка след второто си поражение от началото на сезона.

Дея спорт започна по-добре и натрупа преднина с успешни атаки на Цветан Соколов и Виктор Бодуров. Гостите затрудниха Левски и със сервис, запазиха аванса си и спечелиха първия гейм с 25:17.Втората част беше равностойна до силната серия на Светослав Иванов от начален удар. Негов ас даде преднина на Левски от 20:17, а домакините увеличиха разликата до 24:18. Гордан Люцканов затвори гейма с атака за 25:18.След това „сините“ спечелиха третата част с 25:20. Най-категорично беше превъзходството на домакините в четвъртата част. „Сините“ записаха 6 аса, четири от които на Титрийски, и затвориха двубоя с 25:13. Левски завърши с общо 10 директни точки от сервис срещу 6 за Дея спорт и с 8 блокади срещу 5.

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Кристиан Титрийски беше най-резултатен за Левски с 20 точки - 15 от атака, 4 аса и 1 блокада. Гордан Люцканов добави 17 точки, от които 14 от атака, 2 аса и 1 блокада. Светослав Иванов завърши с 11 точки - 9 успешни атаки от 15 опита, 1 ас и 1 блокада. За най-полезен състезател в срещата беше избран Димитър Добрев. Либерото на Левски завърши с 59% позитивно посрещане. За Дея спорт Цветан Соколов реализира 17 точки - 15 от атака и 2 аса.

ЛЕВСКИ СОФИЯ – ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 3:1 (17:25, 25:18, 25:20, 25:13)

ЛЕВСКИ СОФИЯ: Петко Петков 1 т., Светослав Иванов 11 т., Димитър Пейчинов 1 т., Кристиан Титрийски 20 т., Гордан Люцканов 17 т., Лазар Бучков 8 т. – Димитър Добрев-либеро 0 т. (Александър Ковачев 0 т., Тодор Скримов 0 т., Антон Станчев 0 т., Адриан Ганев 6 т., Георги Димитров 0 т., Ивайло Донов-либеро 0 т., Мартин Тотков 0 т., Мартин Татаров 0 т.)

Старши треньор: Николай Желязков

ДЕЯ СПОРТ: Виктор Бодуров 5 т., Даниел Мицин 3 т., Ерик Стоев 12 т., Константин Динов 6 т., Цветан Соколов 17 т., Косуке Хата 6 т. – Хироки Кото-либеро 0 т. (Георги Братоев 0 т., Георги Бъчваров 0 т., Валентин Братоев 0 т., Кристиян Киров 0 т., Стилиян Стаматов-либеро 0 т., Виктор Алкантара 4 т.)

Старши треньор: Георги Димитров

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