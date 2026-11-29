Силен Илия Петков с 14 точки и MVP, Монца с обрат срещу Милано и Георги Татаров

Националите Жасмин Величков и Илия Петков и техният Веро Волей (Монца) записаха втора поредна и общо 3-а победа от началото на сезона в италианската Суперлига. Играчите на Масимо Екели обърнаха и надиграха у дома Алианц (Милано), с националът Георги Татаров в състава, с 3:1 (21:25, 25:23, 25:23, 25:19) в среща от 7-ия кръг, играна тази вечер в зала "Опикуад Арена".

Така Монца се изкачи на 7-о място във временното класиране с 3 победи, 4 загуби и 8 точки. Татаров и компания пък са 9-и с 2 победи, 5 загуби и 6 точки.

В следващия 7-и кръг Величков, Петков и съотборниците им са гости на Пиаченца, докато Милано е домакин на лидера Перуджа. Мачовете са съответно в четвъртък (3 декември) от 21,45 часа българско време и в сряда (2 декември) от 21,00 часа.

Илия Петков изигра много силен мач и стана най-полезен с 14 точки (2 блока, 3 аса и 82% ефективност в атака - +8) за победата. Петков бе избран и за MVP на мача.

Аксел Ларсен също реализира 14 точки (3 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 29% позитивно посрещане - +1).

Жасмин Величков също игра отлично и добави 12 точки (3 блока, 53% ефективност в атака и 77% позитивно посрещане - +4) за успеха.

От друга страна Георги Татаров започна като титуляр за своя тим, но бе сменен във втория гейм, след което се появи като резерва в третата част. Българинът завърши с 3 точки (2 блока, 13% ефективност в атака и 20% позитивно посрещане - -3).

Над всички за Милано бе Базил Дермо с 21 точки (4 блока, 3 аса и 42% ефективност в атака - +4), а Тацунори Оцука приключи с 14 точки (50% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане - +5), но и това не помогна.

ВЕРО ВОЛЕЙ (МОНЦА) - АЛИАНЦ (МИЛАНО) 3:1 (21:25, 25:23, 25:23, 25:19)

МОНЦА: Андрю Роуън 3, Диего Фрашио 13, ЖАСМИН ВЕЛИЧКОВ 12, Аксел Ларсен 14, ИЛИЯ ПЕТКОВ 14, Томас Берета 7 – Флавио Морацини-либеро (Якопо Масари, Григорий Хотцевич)

Старши треньор: МАСИМО ЕКЕЛИ

МИЛАНО: Симоне Поро 1, Базил Дермо 21, Тацунори Оцука 14, ГЕОРГИ ТАТАРОВ 3, Робертланди Симон 4, Филипо Бартолучи 5 – Дамиано Катания – либеро (Франческо Сани 11, Дави Тенорио 1)

Старши треньор: ГИЙЕРМО ФАЛАСКА.

Снимки: legavolley.it

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