Денис Карягин и Стоил Палев с категорична победа в Италия

Националите Денис Карягин и Стоил Палев и техният Есенс Хотелс (Фано) записаха категорична 4-а победа в италианската Серия А2. Палев, Карягин и съотборниците им разгромиха у дома Конзоли Сферк (Бреша) с 3:0 (25:11, 25:18, 25:19) в мач от 7-ия кръг на първенството, игран тази вечер.

Фано е на 3-о място във временното класиране с 4 победи, 3 загуби и 13 точки в актива си. В следващия 9-и кръг тимът на българите ще гостува на Свилупо Суд (Палми). Срещата е в събота (5 декември) от 17,00 часа българско време.

Денис Карягин бе титуляр във всичките три гейма и се отчете с 10 точки (1 ас, 69% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане – +9) за успеха.

Стоил Палев също игра цял мач и реализира една точка. Българският разпределител организира отлично нападението на своя тим, който завърши със страхотните 63% ефективност в атака.

Най-резултатен за Фано бе Джулио Пинали с 16 точки (1 блок, 3 аса, 67% ефективност в атака – +13), а Алесандро Тондо добави 12 точки (4 блока, 1 ас, 88% ефективност в атака – +7) за победата.

За гостите от Бреша Мануеле Лукoни беше единственият, който се представи на ниво и завърши с 19 точки (3 аса, 50% ефективност в атака – +3). Шампионът на България с Левски София Юлиус Фиркал пък приключи с 6 точки.

ЕСЕНС ХОТЕЛС (ФАНО) – КОНЗОЛИ СФЕРК (БРЕША) 3:0 (25:11, 25:18, 25:19)

ФАНО: СТОИЛ ПАЛЕВ 1, Джулио Пинали 16, ДЕНИС КАРЯГИН 10, Клаудио Катанео 8, Алесандро Тондо 12, Стефано Трилини 6 – Алберто Бенедиченти–либеро

Старши треньор: МАРКО БОНИТА

БРЕША: Никола Салси, Мануеле Лукони 19, Юлиус Фиркал 6, Франсиско Ирибарне 4, Николо Чиколела 3, Габриеле Санфилипо 1 – Пиетро Бонизоли–либеро (Андреа Солаци, Андреа Францони–либеро)

Старши треньор: РОБЕРТО ДЗАМБОНАРДИ.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google