Микаела Стоянова със силно включване и 18 точки при загуба на Мачерата в Италия

Националката Микаела Стоянова и нейният КБФ Балдучи (Мачерата) допуснаха 9-а загуба в италианската Серия А1. Стоянова и съотборничките ѝ отстъпиха като гости на Ил Бизонте (Флоренция) с 1:3 (14:25, 22:25, 25:15, 23:25) в среща от 11-ия кръг на първенството, игран тази вечер.

Мачерата е на 12-о място във временното класиране с 2 победи, 9 загуби и 6 точки. В следващия 12-и кръг Стоянова и компания са отново гости, но на Лаика Чоколато Уйба (Бусто Арсиция). Двубоят е в неделя (6 декември) от 18,00 часа българско време.

Микаела Стоянова се включи много силно като резерва още в първия гейм за Мачерата и стана най-резултатна с 18 точки (4 аса и 36% ефективност в атака - +13).

Беатриче Гардини и Никол Пиомбони добавиха 15 и 14 точки, но и това не беше достатъчно за успеха.

За домакините от Флоренция аржентинската националка Бианка Куньо реализира 21 точки (53% ефективност в атака - +13) и бе обявена за MVP на мача. Американката Кейтлин Беърд завърши с 15 точки (47% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане - +6) за победата.

ИЛ БИЗОНТЕ (ФЛОРЕНЦИЯ) – КБФ БАЛДУЧИ (МАЧЕРАТА) 3:1 (25:14, 25:22, 15:25, 25:23)

ФЛОРЕНЦИЯ: Джулия Дженари 6, Бианка Куньо 21, Кейтлин Беърд 15, Паулина Дамаске 5, Ника Милошич 9, Сара Карузо 5 – София Валопи–либеро (Аличе Таназе 7, Наусика Ачари 1, Федерика Пиачентини 1, Беатриче Агрифольо)

Старши треньор: АЛЕСАНДРО ОРЕФИЧЕ

МАЧЕРАТА: Ася Бонели 1, Клара Декортес 3, Никол Пиомбони 14, Беатриче Гардини 15, Бианка Фариол 6, Алесия Мадзаро 6 – Джорджа Кафорио–либеро (МИКАЕЛА СТОЯНОВА 18, Зузан Шут 1, Мелиса Тези, Роберта Караро, Алесия Мадзон)

Старши треньор: ВАЛЕРИО ЛИОНЕТИ.

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