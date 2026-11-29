Дея с категорична победа над Берое в Стара Загора

Волейболистите на Дея спорт (Бургас) записаха убедителна победа при гостуването си на Берое 2016 (Стара Загора) в WINBET Супер Волей.

Възпитаниците на Георги Димитров се наложиха над водения от Мирослав Живков тим с 3:0 (25:20, 28:26, 25:16) пред 250 зрители в зала „Иван Вазов“.

Най-оспорван бе вторият гейм, в който домакините оказаха сериозна съпротива, но бургазлии успяха да измъкнат успеха с 28:26, а в третата част бяха категорични.

Цветан Соколов бе най-резултатен за победителите с 16 точки (52% ефективност в атака – +7).

Валентин Братоев добави 11 точки (2 блока, 56% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане – +7).

Константин Динов се отличи с 8 точки (3 блока, 63% ефективност в атака – +7), а Виктор Бодуров (2 блока, 67% ефективност в атака – +4) и Ерик Стоев (50% ефективност в атака и 26% позитивно посрещане) реализираха по 6 точки.

Опитният разпределител Георги Братоев направи цели 4 блока и записа 1 ас за общо 5 точки.

За домакините иранският диагонал Амир Хоршиди стана най-резултатен в двубоя с 18 точки (1 блок, 46% ефективност в атака – +9).

Никола Йорета добави 8 точки (1 ас, 35% ефективност в атака и 53% позитивно посрещане – +1).

Иван Латунов се отличи със 7 точки (1 блок, 1 ас, 50% ефективност в атака – +4).

Дея спорт демонстрира сериозно превъзходство на блокада (11:4) и в атака (53% срещу 38%), което се оказа решаващо за чистия успех на бургазлии. Домакините имаха предимство на сервис (2:1) и на позитивно посрещане (55% срещу 47%).

БЪЛГАРИЯ, WINBET СУПЕР ВОЛЕЙ

БЕРОЕ 2016 (СТАРА ЗАГОРА) – ДЕЯ СПОРТ (БУРГАС) 0:3 (20:25, 26:28, 16:25)

БЕРОЕ 2016: Николай Манчев 1, Амир Хоршиди 18, Якуб Жонка 5, Никола Йорета 8, Иван Латунов 7, Николай Котевски 2 – Петър Каракашев – либеро (Никола Градинаров 1, Георги Тонев, Габриел Руменов)

Старши треньор: МИРОСЛАВ ЖИВКОВ

ДЕЯ СПОРТ: Георги Братоев 5, Цветан Соколов 16, Валентин Братоев 11, Ерик Стоев 6, Константин Динов 8, Виктор Бодуров 6 – Хироки Кото – либеро

Старши треньор: ГЕОРГИ ДИМИТРОВ.

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