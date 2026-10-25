Мартин Атанасов с 9 точки за чиста победа на Олимпиакос в Гърция

Българският национал Мартин Атанасов и неговият Олимпиакос записаха чиста победа в гръцката Волей лига. „Червено-белите“ се наложиха като гости над НОПЕ (Ретимно) с 3:0 (28:26, 25:21, 25:19) в среща, играна пред 800 зрители в Ираклион.

Мартин Атанасов бе титуляр и завърши с 9 точки (2 аса, 37% ефективност в атака и 56% позитивно посрещане – +3). Българският посрещач реализира 6 от точките си още в оспорваната първа част, която Олимпиакос измъкна с 28:26.

След това гостите спечелиха втория гейм с 25:21, а в третия затвориха двубоя след 25:19.

Олимпиакос е воден от бившия треньор на Хебър (Пазарджик) Алберто Джулиани, а играта на тима организира друг познат на българската публика – бившият разпределител на пазарджиклии Микеле Баранович.

Олимпиакос поведе в началото благодарение на три успешни атаки на Хейнс (5:4), а след серия от отлични сервиси на Баранович и блокади на Питакудис разликата нарасна до 11:8. Домакините отговориха със серия за 14:12, но силни отигравания на Раптис върнаха преднината на гостите при 21:19. Спенсър осигури три поредни геймбола за 24:21, които домакините съумяха да спасят. След оспорвана битка в края, блокада на Питакудис при сервис на Спенсър донесе частта на Олимпиакос с 28:26.

Вторият гейм започна с лек аванс за гостите (7:5 след ас на Атанасов), но НОПЕР отново обърна до 10:8. Рьорс и Хейнс бързо възстановиха контрола върху срещата (14:11), а Спенсър с блокада и успешна атака доближи тима до 22:19. След грешка на съперника Олимпиакос стигна до нови три възможности за затваряне на частта, а Рьорс с директна точка от начален удар фиксира крайното 25:21.

В третата част тимът от Пирея дръпна с 6:4 след две блокади на Спенсър, но домакините използваха спад в играта на съперника и излязоха напред с 10:6. Вдъхновени от Рьорс в атака и отлична игра на мрежата от Спенсър, „червено-белите“ изравниха при 14:14 и дръпнаха с 20:17. Ас на Спенсър направи 21:17, след което Хейнс и Рьорс изработиха шест мачбола, а грешка на НОПЕР сложи край на срещата при 25:19.

Джейк Хейнс бе най-резултатен за победителите с 15 точки (1 блок и 58% ефективност в атака – +6). Ерик Рьорс се включи от резервната скамейка с 11 точки (1 ас, 67% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане – +8) и би избран за MVP.

Спенсър Хелдер добави 9 точки (4 блока, 1 ас и 57% ефективност в атака – +7).

За НОПЕ Хуан Габриел Барера, Жонатас Кардозо и Бартош Пиетручук завършиха с по 11 точки.

НОПЕ (РЕТИМНО) – ОЛИМПИАКОС 0:3 (26:28, 21:25, 19:25)

НОПЕ: Атанасиос Марулис 1, Хуан Габриел Барера 11, Жонатас Кардозо 11, Бартош Пиетручук 11, Томас Мъртаг Гаго 4, Николас Олдани 7 – Манолис Пахиадакис-либеро (Филипос Авлонитис, Манолис Ксантакис, Кириакос Канакакис, Кириакос Тимиадзис, Никос Пахакис, Василис Манолакис, Спирос Апладас-либеро).

Старши треньор: ТОМАС ГАЛИМБЕРТИ

ОЛИМПИАКОС: Микеле Баранович 2, Джейк Хейнс 15, МАРТИН АТАНАСОВ 9, Александрос Раптис 5, Спенсър Хелдер 9, Ламброс Питакудис 1 – Димитрис Дзяврас-либеро (Ерик Рерс 11, Вангелис Вайопулос 1, Фриксос Коцакис, Матео Хасбала, Петрос Анагносту, Никос Зупанис, Димитрис Константинидис-либеро).

Старши треньор: АЛБЕРТО ДЖУЛИАНИ.

Алберто Джулиани: „Поздравявам момчетата за първия успех. Всяка победа е важна, особено в трудна зала като тази. Наясно съм, че ни предстои много работа, което е напълно нормално, тъй като част от играчите се присъединиха в края на подготовката. Надявам се да надграждаме с всяка изминала седмица и да достигнем най-високото си ниво.“

Ерик Рьорс: „Много сме доволни от чистия успех с 3:0, това беше основната ни цел. Борихме се от първата до последната минута. Допуснахме някои грешки, но запазихме хладнокръвие и си свършихме работата. Това бе едва първият ни официален мач и тепърва ще подобряваме елементи от играта си, но стартът е положителен.“

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