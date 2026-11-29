Пламен Константинов и Локомотив с драматична победа над Белогорие в Русия

Воденият от бившия селекционер на България Пламен Константинов Локомотив (Новосибирск) записа драматична 9-a победа в руската Суперлига. Възпитаниците на Константинов се наложиха много трудно като гости на Белогорие (Белгород) с 3:2 (25:23, 16:25, 22:25, 25:22, 15:12) в дербито на 10-ия кръг на първенството, играно тази вечер в Тула.

Така Локомотив остава начело във временното класиране с 26 точки след 9 победи и 1 загуба, с колкото е и вторият Зенит (Санкт Петербург), но с 25 точки. В следващия 11-и кръг тимът на Константинов е домакин на Кузбас (Кемерово). Срещата е в четвъртък (3 декември) от 14,00 часа българско време.

Най-полезен за Локомотив беше Раджабдибир Шахбанмирзаев с 21 точки (1 блок и 48% ефективност в атака – +3) за победата.

Дмитрий Лизик (2 блока, 1 ас и 53% ефективност в атака – +9) и Фьодор Воронков (1 ас, 45% ефективност в атака и 67% позитивно посрещане – +3) добавиха 12 и 10 точки за успеха.

За домакините от Белогорие Павел Тетюхин (2 блока, 1 ас, 48% ефективност в атака и 43% позитивно посрещане – +12) и Ярослав Подлесних (3 блока, 70% ефективност в атака и 18% позитивно посрещане – +9) реализираха по 19 точки. Мохамед Ал Хачдади се отчете със 17 точки (1 ас и 48% ефективност в атака – +4), но и това не беше достатъчно.

ЛОКОМОТИВ (НОВОСИБИРСК) – БЕЛОГОРИЕ (БЕЛГОРОД) 3:2 (25:23, 16:25, 22:25, 25:22, 15:12)

ЛОКОМОТИВ: Лучано Де Чеко 6, Раджабдибир Шахбанмирзаев 21, Фьодор Воронков 10, Александър Костадинов 8, Дмитрий Лизик 12, Михаил Вишняков 2 – Семьон Кривитченко–либеро (Денис Черейски 6, Иля Казаченков 3, Егор Якунин, Егор Кречетов, Сергей Мелкозеров – либеро)

Старши треньор: ПЛАМЕН КОНСТАНТИНОВ

Помощник-треньор: МИЛЕН БОГДАНОВ

БЕЛОГОРИЕ: Роман Порошин 2, Мохамед Ал Хачдади 17, Ярослав Подлесних 19, Павел Тетюхин 19, Александър Мелников 5, Георгий Заболотников 12 – Сантяго Данани–либеро (Арсений Котов, Андрей Марченко)

Старши треньор: ИГОР КОЛОДИНСКИ.

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