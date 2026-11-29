Братя Николови с 37 точки! Алекс и Симеон поведоха Лубе към драматичен успех над Пиаченца

Българските национали Александър Николов и Симеон Николов изиграха страхотен мач за Кучине Лубе (Чивитанова) в италианската волейболна Суперлига.

Волейболистите на Лубе се наложиха драматично у дома над Газ Сейлс Блуенерджи (Пиаченца) с 3:2 (25:14, 23:25, 23:25, 25:20, 15:11) в дербито на 7-ия кръг на първенството.

Двубоят в „Еуросуоле Форум“ в Чивитанова Марке продължи 2 часа и 2 минути.

Домакините спечелиха категорично първия гейм, но допуснаха обрат до 1:2. Братя Николови и съотборниците им обаче намериха сили да изравнят резултата и да триумфират в тайбрека.

Александър Николов изигра поредния си великолепен мач и стана най-резултатен в двубоя с 28 точки (2 блока, 6 аса, 65% ефективност в атака и 100% позитивно посрещане – +16).

Българският национал реализира 20 успешни нападения от 31 опита и записа цели 14 брейк точки за успеха на Лубе.

Симеон Николов също изигра страхотен двубой и се отличи с впечатляващите за разпределител 9 точки (3 блока, 2 аса, 67% ефективност в атака – +1).

Младият български национал реализира 4 успешни нападения от 6 опита и организира атаката на своя тим до 55% ефективност.

Двамата синове на легендарния Владимир Николов реализираха общо 37 точки, 8 аса и 5 блока за победата на Лубе.

Италианският национал Матия Ботоло също изигра много силен мач и добави 18 точки (2 блока, 2 аса, 78% ефективност в атака и 52% позитивно посрещане – +11).

Канадците Ерик Льопки (1 ас, 26% ефективност в атака и 42% позитивно посрещане – -1) и Джаксън Хау (75% ефективност в атака – +3) реализираха по 6 точки.

За гостите кубинецът Хосе Мигел Гутиерес бе най-резултатен с 16 точки (2 блока, 56% ефективност в атака и 33% позитивно посрещане – +6).

Алесандро Боволента добави 15 точки (1 блок, 54% ефективност в атака – -2), а американският централен блокировач Мерик Макхенри се отличи с 12 точки (4 блока, 67% ефективност в атака – +8).

Синът на Христо Златанов – Мануел Златанов, който се появи като резерва в първия гейм и бе титуляр в останалите четири части, завърши с 10 точки (1 ас, 43% ефективност в атака и 19% позитивно посрещане – -3).

Лубе демонстрира огромно превъзходство на сервис (11:1), като имаше предимство и на блокада (10:8), в атака (55% срещу 52%) и на позитивно посрещане (54% срещу 32%).

ИТАЛИЯ, СУПЕРЛИГА – 7-И КРЪГ

ЛУБЕ (ЧИВИТАНОВА) – ПИАЧЕНЦА 3:2 (25:14, 23:25, 23:25, 25:20, 15:11)

ЛУБЕ: СИМЕОН НИКОЛОВ 9, АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ 28, Ерик Льопки 6, Матия Ботоло 18, Джовани Мария Гарджуло 4, Антонин Климеш 3 – Фабио Балазо – либеро (Джаксън Хау 6, Алберто Поло 1, Миран Куюнджич, Франческо Бизото)

Старши треньор: ДЖАМПАОЛО МЕДЕЙ

ПИАЧЕНЦА: Паоло Поро 1, Алесандро Боволента 15, Хосе Мигел Гутиерес 16, Купър Робинсън, Мерик Макхенри 12, Джанлука Галаси 2 – Доменико Паче – либеро (Мануел Златанов 10, Франческо Компарони 5, Никола Брборич, Драган Травица, Анри Еманюел Леон, Даниел Иегбекедо)

Старши треньор: ДАНТЕ БОНИНФАНТЕ.

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