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Левски поздрави Димитър Иванков

  • 30 окт 2026 | 13:59
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Левски поздрави Димитър Иванков

Ръководството на Левски не пропусна да поздрави легендата на клуба Димитър Иванков, който днес празнува своя 51-и рожден ден.

"Днес своя 51-ви рожден ден празнува един от най-големите любимци на „синята“ публика – вратарят Димитър Иванков.

Юношата на клуба е роден на 30 октомври 1975 година и дебютира с екипа на „Левски“ в началото на сезон 1996/97 година. Записва 275 мача, в които отбелязва и 24 гола.

С общо 42 попадения в цялата си кариера, той е шестият най-резултатен вратар във футболната история и първи в Европа.

Трикратен шампион на България (1999/2000, 2000/01 и 2001/02 година) и петкратен носител на Купата на България (1998, 2000, 2002, 2003 и 2005 година). През юли 2005 година преминава в турския Кайзериспор, като печели Купата на страната през 2008 година. През лятото на същата година подписва с друг турски клуб – „Бурсаспор“, с който печели шампионската титла през 2010 година.

Дебютира за националния отбор на България на 11 април 1998 година в приятелската среща с Алжир на Националния стадион „Васил Левски“. На 3 март 2010 година изиграва своя последен мач с националната фланелка – приятелската среща с Полша във Варшава, като оставя зад гърба си 64 срещи.

ПФК „Левски“ честити празника на Димитър Иванков и му пожелава много здраве, лично щастие и нови незабравими мигове с любимия отбор", написаха от клуба.

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