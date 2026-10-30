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Директорът на школата на Левски: Чувствам се много комфортно и полезен

  • 30 окт 2026 | 09:43
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Директорът на школата на Левски: Чувствам се много комфортно и полезен

Шефът на школата на Левски Емилио Ларас коментира работата си на "Герена". Испанецът беше назначен на поста през лятото и сподели, че до момента е доволен от свършеното в Академията.

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"Минаха четири месеца, откакто съм в Левски и досега съм много доволен както заради желанието на хората в клуба, така и заради спазването на насоките на методологията, която променяме. Усещането е, че всички работят заедно. Това е пътят напред и се надявам, че както с всичко останало, ще бъде дадено достатъчно време, за да се утвърдят нещата.

Чувствам се много комфортно и полезен. На лично ниво се чувствам много адаптиран към града и вече живея с известна степен на нормалност", каза Ларас пред elperiodicodearagon.com.

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