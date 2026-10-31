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Запушени тоалетни мъчат спортистите в Олимпийското село в Дакар

  • 31 окт 2026 | 16:35
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Запушени тоалетни мъчат спортистите в Олимпийското село в Дакар

Редица проблеми съпътстват спортистите в Олимпийското село в Дакар, където тази вечер се откриват IV Младежки олимпийски игри, предаде БТА.

В стаите в селото няма климатици, а тоалетните се запушват. Повечето спортисти не знаят, че тоалетната хартия трябва да се изхвърля в специални кофи, защото канализацията не е пригодена за толкова много хора.

Весела Лечева се срещна с българските олимпийци в Дакар
Весела Лечева се срещна с българските олимпийци в Дакар

Това са най-честите оплаквания на делегациите, които от няколко дни населяват селото. То всъщност е едно от най-добрите места в Дакар. По правилата на Игрите част от придружаващите делегациите лица се намират в хотели извън официалните обекти. Препоръчаните от организаторите места за настаняването не отговарят нито на цената, нито на предварително рекламираните условия.

От тези проблеми потърпевши са и българските спортисти. В първия ден плувците не успяха да направят тренировка в басейна, който беше затворен заради прекалено висока температура на водата. Във втория те трябваше да пътуват с часове в огромен трафик, за да стигнат до предвиденото за тях съоръжение. Поради тази причина от плувното състезание отсъстват състезателите на САЩ и Австралия. Техните олимпийски комитети препоръчаха да не се участва заради липсата на добри условия.

И втората група спортисти отпътува за Дакар, сред тях знаменоската Симона Иванова
И втората група спортисти отпътува за Дакар, сред тях знаменоската Симона Иванова

Домакините трябва да се справят освен с предизвикателството за първи път да организират подобно мащабно състезание и с тежки наводнения след силните  дъждове, които засегнаха Дакар и околните райони (като Руфиск и Диамниадио) малко преди откриването.

Здравните власти повишиха нивата на тревога поради заплахи от внесена ебола в региона и случай на предаване на дифтерия, докладван в стратегическия олимпийски център Диамниадио.

Сенегал приема Младежките олимпийски игри под мотото "Африка приветства, Дакар празнува"
Сенегал приема Младежките олимпийски игри под мотото "Африка приветства, Дакар празнува"

Младежките олимпийски игри се провеждат на фона на нарастващите разходи за живот, високата безработица и местните дебати относно приоритизирането на огромни финансови разходи за спорта.

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