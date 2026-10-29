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Сенегал приема Младежките олимпийски игри под мотото "Африка приветства, Дакар празнува"

  • 29 окт 2026 | 08:56
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Сенегал приема Младежките олимпийски игри под мотото "Африка приветства, Дакар празнува"

Само два дни остават до откриването на IV летни младежки олимпийски игри в Дакар. Събитието е историческо, защото за първи път олимпийски спортен форум се провежда в Африка. Мотото, с което домакините от Сенегал посрещат света е „Африка приветства, Дакар празнува“. В основата му е думата teranga, която на езика волоф означава гостоприемство, щедрост и общност.

В Игрите ще участват около 2 700 млади спортисти (на възраст 14-17 години) от над 200 национални олимпийски комитета. Те ще се състезават в 247 надпревари в 36 спорта.

Спортната програма и дисциплините за Дакар 2026 е определена чрез изцяло нова стратегия на МОК. Основната цел на реформата е създаването на по-икономичен, устойчив и адаптиран към местния контекст модел, който да послужи като стандарт за бъдещите издания на Игрите.

Дисциплините и събитията са проектирани така, че да осигурят абсолютно равно участие на момчета и момичета. В общо 247 събития са включени точно 115 момчета и 115 момичета.

След преразглеждане на програмата през 2024 година, първоначалният списък от 35 спорта е преструктуриран:

25 състезателни спорта: Тези спортове, като лека атлетика, плуване, 3х3 баскетбол, брейк и ушу, са в официалната програма, в която младежите се борят за олимпийски медали.

Лечева изпрати първата група за Дакар
Лечева изпрати първата група за Дакар

10 демонстративни спорта: Спортове като тенис, вдигане на тежести, кану-каяк, спортно катерене, сърф и карате са преместени в т.нар. Engagement Programme. Те нямат официален характер, не разпределят олимпийски медали, но присъстват на място чрез интерактивни активности, дигитални платформи и демонстрации с цел популяризиране.

Първият младежки олимпийски отбор на бежанците очаква своето представяне в Дакар. Шест спортисти от Кения и Уганда ще се включат в надпреварите по лека атлетика, джудо и таекуондото. Водач на отбора е Йич Пур Биел – част от първия бежански олимпийски отбор в Rio 2016,  днес член на МОК.

Официалният талисман е Айо, млад лъв, символизиращ енергията, радостта и топлината на младежта в Сенегал. Айо носи традиционната шапка Тинганде, характерна за народа фулани, която символизира мъдростта.

България ще участва с делегация от 17 спортисти в 13 вида спорт - бадминтон, борба (плажна), брейк, гимнастика, джудо, колоездене, лека атлетика, плуване, скейтборд, стрелба с лък, таекуондо, ушу и фехтовка.

До момента са организирани три летни издания на Младежките олимпийски игри: Сингапур 2010, Нандзин 2014 и Буенос Айрес 2018. Насроченото за 2022 година четвърто издание беше отложено заради пандемията от КОВИД-19. Така IV младежки олимпийски игри ще се проведат през 2026 година.

През май тази година президентът на МОК Кърсти Ковънтри обяви пауза в определянето на домакини на нови издания на Младежките олимпийски игри и преразглеждане на стратегията за тях. Създадена е работна група, която да оцени значението им.

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