Весела Лечева се срещна с българските олимпийци в Дакар

Председателят на БОК Весела Лечева се срещна с българските спортисти в олимпийското село преди началото на Младежките игри в Дакар 2026.

Лечева беше придружена от председателя на Комисията за младежта и спорта в Народното събрание и легенда на българското плуване Петър Стойчев и от генералния секретар на БОК Данаил Димов.

Горещо и много влажно време посрещна делегациите в Дакар. Те се сблъскаха и с доста неуредици. Част от българските състезатели не успяха да проведат тренировки. В срещата в селото днес участваха състезателите по плуване Димитър Докузов и Симона Иванова (плуване), Иван Николчев (джудо) и бадминтонистите Теодор Митев и Елена Попиванова.

"Домакините все още имат довършителни работи. Но в крайна сметка, условията ще бъдат тежки. Изключвайки само климатичните особености, специфики. Разбира се, е много горещо, както виждаме всички. Но в крайна сметка, условията са еднакви за всички", каза Лечева.

"Искам преди всичко да пожелая успех на нашите състезатели. Много ще бъде трудно. Както виждаме, все още има проблеми, свързани с организацията за предстоящите тренировки и т.н. Трудно ще сработи една такава сериозна машина за едно такова голямо състезание, но условията са еднакви за всички", добави тя.

Тя разгледа условията в селото и стаите на родните състезатели, след което обядва с част от тях.

"Да пожелаем успех на състезателите, които са тук и на тези, които ще дойдат. На плувците им съчувстваме, защото сутринта басейна не е работил заради проблеми с водата. Вярвам, че в близките дни всичко ще бъде решено. Докторът заяви, че всички са здрави. Така че вярваме следващите дни ще има поводи за радост", заяви Петър Стойчев.

Проблемът с басейна пък е свързан с това, че водата е била прекалено гореща.

В края на обиколката Лечева посети Международния пресцентър, който се оказа доста маломерен като размери.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google