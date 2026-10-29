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И втората група спортисти отпътува за Дакар, сред тях знаменоската Симона Иванова

  • 29 окт 2026 | 09:07
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И втората група спортисти отпътува за Дакар, сред тях знаменоската Симона Иванова

И втората група български спортисти отпътува тази сутрин за Дакар с полет през Истанбул. В нея са знаменоската за откриването Симона Иванова и Димитър Докузов (плуване), треньорът Петър Иванов, джудистът Иван Николчев и треньорът му Ганчо Дойков.

Първата част от делегацията за Летните младежки олимпийски игри вече е в Дакар, като се настани в олимпийското село. Условията са стандартни като за игри, съобщи Камелия Игнатова, която настани спортистите в селото. Състезателите започнаха тренировки в съоръженията, в които ще бъдат и техните стартове. Всички преминаха още в София ваксинация за жълта треска, като имат инструкции и какви здравни протоколи да спазват в Африка.

За първи път на Младежки олимпийски игри състезателите ще получат подарък от един от основните спонсори на МОК – „Самсунг“. Всеки един участник ще разполага с телефон Galaxy Z Flip8. Смартфоните ще дадат възможност на спортистите да поддържат връзка с приятели, семейство и състезатели през цялото време в Дакар, като същевременно заснемат и споделят моменти от престоя си в Дакар.

„Дакар 2026“ е важна възможност за младите спортисти да се състезават, да общуват и да се учат един от друг на световната сцена. Радваме се, че за първи път в историята на Младежките олимпийски игри предоставяме на спортистите смартфони, които ще им помогнат да поддържат връзка и да запечатат преживяванията, които правят Игрите толкова специални“, коментира президентът на МОК Кърсти Ковънтри.

На „Дакар 2026“ ще бъде продължена и традицията с „Олимпийското селфи на победата“, което вече е част от официалните церемонии по връчване на медалите на Игрите.

Младежките олимпийски игри в Дакар 2026 ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември, като ще съберат около 2 700 млади спортисти в 25 състезателни спорта. За много от тези млади състезатели това ще бъде първото им участие на олимпийска сцена. Това ще бъде първото олимпийско спортно събитие, провеждано на африканския континент – исторически момент за Сенегал, региона и Олимпийското движение.

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