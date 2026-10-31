Уайлдър се съгласи да участва в подгряваща среща на галата на Фюри и Ей Джей

Бившият световен шампион в тежка категория Дионтей Уайлдър се подготвя за сблъсък срещу Джай Опетая като част от подгряващата програма на дългоочаквания дуел между британските звезди Тайсън Фюри и Антъни Джошуа.

Грандиозното британско дерби между Фюри и Джошуа е насрочено за 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф.

Евентуалното участие на Уайлдър в тази боксова вечер идва като известна изненада с оглед на дългогодишното му и ожесточено съперничество с Фюри. Американецът неведнъж обвиняваше своя опонент в неспортсменски действия и измами по време на техните три двубоя на ринга.

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Фюри обаче отхвърли тези твърдения по-рано през годината с думите: „Не ме чувате да плача и да се оплаквам, че някой е мамил. Аз не съм такъв човек. Няма смисъл да се плаче за разлято мляко.“

Въпреки това, според популярния боксов анализатор Дан Рафаел, вече е постигнато споразумение за среща между американеца Уайлдър и австралиеца Опетая непосредствено преди главния двубой в уелската столица.

„Според запознати източници, макар договорът все още да не е подписан, сделката за мач между Уайлдър и Опетая в картата на Фюри и Джошуа вече е договорена.“

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Точната категория за сблъсъка все още не е окончателно определена, но се очаква Опетая да се качи от полутежка в тежка категория. Австралийският боец няма поражение в 31 професионални мача до момента. В момента той води правен спор с Международната боксова федерация (IBF), след като организацията му отне световната титла в полутежка категория по-рано тази година.

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