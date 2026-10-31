Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове

Уайлдър се съгласи да участва в подгряваща среща на галата на Фюри и Ей Джей

  • 31 окт 2026 | 16:12
  • 892
  • 0
Уайлдър се съгласи да участва в подгряваща среща на галата на Фюри и Ей Джей

Бившият световен шампион в тежка категория Дионтей Уайлдър се подготвя за сблъсък срещу Джай Опетая като част от подгряващата програма на дългоочаквания дуел между британските звезди Тайсън Фюри и Антъни Джошуа.

Грандиозното британско дерби между Фюри и Джошуа е насрочено за 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф.

Евентуалното участие на Уайлдър в тази боксова вечер идва като известна изненада с оглед на дългогодишното му и ожесточено съперничество с Фюри. Американецът неведнъж обвиняваше своя опонент в неспортсменски действия и измами по време на техните три двубоя на ринга.

„Проблеми с психичното здраве“: Фюри отговори на обвиненията в измама от Уайлдър
„Проблеми с психичното здраве“: Фюри отговори на обвиненията в измама от Уайлдър
 „Проблеми с психичното здраве“: Фюри отговори на обвиненията в измама от Уайлдър
„Проблеми с психичното здраве“: Фюри отговори на обвиненията в измама от Уайлдър

Фюри обаче отхвърли тези твърдения по-рано през годината с думите: „Не ме чувате да плача и да се оплаквам, че някой е мамил. Аз не съм такъв човек. Няма смисъл да се плаче за разлято мляко.“

Въпреки това, според популярния боксов анализатор Дан Рафаел, вече е постигнато споразумение за среща между американеца Уайлдър и австралиеца Опетая непосредствено преди главния двубой в уелската столица.

„Според запознати източници, макар договорът все още да не е подписан, сделката за мач между Уайлдър и Опетая в картата на Фюри и Джошуа вече е договорена.“

Билетите за боксовия сблъсък между Фюри и Джошуа се разпродадоха за час
Билетите за боксовия сблъсък между Фюри и Джошуа се разпродадоха за час

Точната категория за сблъсъка все още не е окончателно определена, но се очаква Опетая да се качи от полутежка в тежка категория. Австралийският боец няма поражение в 31 професионални мача до момента. В момента той води правен спор с Международната боксова федерация (IBF), след като организацията му отне световната титла в полутежка категория по-рано тази година.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Какво е да се състезаваш без знаме и химн

Какво е да се състезаваш без знаме и химн

  • 31 окт 2026 | 11:53
  • 953
  • 0
Венци Стефанов за Слави Бинев: Отиде си добър човек

Венци Стефанов за Слави Бинев: Отиде си добър човек

  • 31 окт 2026 | 10:59
  • 2506
  • 13
Кимия Ализаде: Сърцето ми е разбито

Кимия Ализаде: Сърцето ми е разбито

  • 31 окт 2026 | 10:38
  • 2367
  • 0
Жени Калканджиева: Слави Бинев беше бохем, който не се оплакваше

Жени Калканджиева: Слави Бинев беше бохем, който не се оплакваше

  • 31 окт 2026 | 10:34
  • 2132
  • 9
Киро Скалата: Да се помолим за Слави Бинев

Киро Скалата: Да се помолим за Слави Бинев

  • 31 окт 2026 | 10:30
  • 1501
  • 3
Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

Изпратиха с аплодисменти Слави Бинев в последния му път

  • 31 окт 2026 | 09:37
  • 11429
  • 17
Виж всички

Водещи Новини

Дунав 0:0 Левски, греда на Евертон Бала

Дунав 0:0 Левски, греда на Евертон Бала

  • 31 окт 2026 | 16:52
  • 31136
  • 76
Лудогорец разби десетима от Локо (Пд) на "Лаута"

Лудогорец разби десетима от Локо (Пд) на "Лаута"

  • 31 окт 2026 | 15:51
  • 27588
  • 58
Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

Доста европейски клубове ще завидят на новия терен на ЦСКА, ето как изглежда (снимки+видео)

  • 31 окт 2026 | 17:07
  • 5917
  • 14
Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

Манчестър Юнайтед сам се би в Лондон, Челси просто прибра трите точки

  • 31 окт 2026 | 16:31
  • 16949
  • 33
България гласува за Мбапе за “Златната топка” и постави победителя Кейн далеч надолу

България гласува за Мбапе за “Златната топка” и постави победителя Кейн далеч надолу

  • 31 окт 2026 | 13:58
  • 8298
  • 42
Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

  • 31 окт 2026 | 13:45
  • 12817
  • 4