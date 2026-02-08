„Проблеми с психичното здраве“: Фюри отговори на обвиненията в измама от Уайлдър

Тайсън Фюри заяви, че ще подходи с разбиране към Дионтей Уайлдър и няма да отвръща на нападките му.

Британският боксьор използва социалните мрежи, за да коментира продължаващите твърдения на Уайлдър, че е бил измамен в мачовете помежду им. Американецът отказва да признае победите на Фюри и намеква за използването на нечестни методи – от упояване до шпионаж. В отговор Фюри заяви, че няма да пада до нивото на Уайлдър, тъй като според него е очевидно, че съперникът му не е добре психически.

„Просто си седях и мислех за всички неща, които Дионтей Уайлдър наговори напоследък“, каза Фюри. „Дори аз се поддадох и започнах да публикувам разни неща, видеа как го нокаутирам и така нататък. Току-що изтрих всичко това от профила си, защото вместо да отвръщам и да мразя някого, осъзнавам, че този човек наистина има проблеми с психичното здраве. Това е очевидно.“

„Вместо да влизам в безкрайни спорове с него и да повтарям, че е заблуден, аз просто ще се моля за него. Ще помоля Бог да му помогне. Той очевидно се нуждае от помощ и аз няма да се занимавам с дребнавости. Мачовете бяха спечелени честно и почтено, и това е всичко. Ще се моля за него и като баща ще го призова да се върне към светлината, защото този човек е изгубена душа. Моля Исус да го върне в царството си“, добави британецът.

„Трудните моменти могат да накарат хората да правят и говорят луди неща. Знам, че той преминава през тежък период в личния си живот, със семейството си и други неща, така че времената са много трудни за Дионтей Уайлдър. Каквото и да казва, приемам го с доза съмнение, знам, че не е лично... Имахме няколко страхотни битки през годините и аз се моля за него, на 100%“, завърши Фюри.