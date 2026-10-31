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Йовичевич: Много отбори могат да загубят точки тук

  • 31 окт 2026 | 16:11
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Наставникът на Лудогорец Игор Йовичевич бе доволен от победата с 3:0 над Локомотив (Пловдив). Специалистът е на мнение, че успехът е важен, защото е дошъл на негостоприемен стадион.

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"Много позитивни моменти. Можем да разделим този мач на две полувремена. След почивката е това, което аз искам. Много отбори могат да загубят точки тук. Ние имахме план за двубоя. Важно е да вярваме в процеса. Много футболисти се завръщат след контузии. Моята работа е да направя баланса физически за тези футболисти. Още сме далеч от това, което искаме. Някои отбори са в пика си, но ние не сме", каза Йовичевич.

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