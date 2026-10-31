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Усик планира завръщане в полутежка категория и дуел с Дейвид Бенавидес

  • 31 окт 2026 | 16:06
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Усик планира завръщане в полутежка категория и дуел с Дейвид Бенавидес

За разлика от други големи фигури в бокса, които предпочетоха да избегнат сблъсък с Дейвид Бенавидес, Александър Усик проявява напълно реален интерес към битка срещу непобедения шампион в три теглови дивизии.

Двукратният абсолютен световен шампион Усик (25-0, 16 с нокаут) планира да атакува овакантения пояс на Международната боксова федерация (IBF) в полутежка категория в началото на 2027 година, след което да се изправи срещу Бенавидес в грандиозен дуел по-късно през същата година.

„Александър си поставя за цел да се завърне в полутежка категория през 2027 г. и отново да стане абсолютен шампион“, заяви съветникът на украинеца Серхий Лапин пред „Казиностуган“. „Първоначално планираме мач за овакантен световен пояс. Следващата голяма цел е среща с Дейвид Бенавидес, за да бъдат обединени всички титли в дивизията.“

„Разглеждаме 2027 година като финалната глава в неговата кариера. Той иска да се оттегли на върха именно в категорията, в която за първи път спечели абсолютното първенство“, допълни Лапин.

Бенавидес се прицели в Усик
Бенавидес се прицели в Усик

По-рано тази седмица, на пресконференцията преди мача му за три титли в полутежка категория срещу шампиона на Световния боксов съвет (WBC) Михал Чеслак на 5 декември в Аризона, Бенавидес обяви списъка си с желани съперници след изтичането на настоящия му договор: бившият първенец на IBF в категория до 91 кг. Джей Опетая, бившият абсолютен шампион Артур Бетербиев и самият Усик.

39-годишният Усик обаче може да промени този ред предвид възрастта и репутацията си, след като през май постигна победа с технически нокаут в 11-ия рунд над професионалния кикбоксьор Рико Верхувен в мач, оказал се по-тежък от очакваното.

Верхувен показа зъби, но Усик надделя в оспорвана битка в Гиза
Верхувен показа зъби, но Усик надделя в оспорвана битка в Гиза

29-годишният Бенавидес от Финикс (32-0, 26 с нокаут) отдавна респектира боксовия свят със своя съкрушителен стил. В миналото шампионът в четири категории Канело Алварес не прие мач срещу него, докато американецът беше задължителен претендент в дивизия до 76 килограма.

Въпреки това Усик, който победи по два пъти величия в тежка категория като Антъни Джошуа, Тайсън Фюри и Даниел Дюбоа по пътя към абсолютния трон, възнамерява да увенчае кариерата си с ново появяване в полутежка категория. Именно там той стана безспорен шампион през 2018 г. след триумф над Мурат Гасиев.

„Това би било великолепно“, коментира дългогодишният промоутър на Бенавидес – Сампсън Левковиц, чийто договор с боксьора приключва след двубоя с Чеслак. „Като любител на бокса смятам, че това ще бъде грандиозно събитие – далеч по-значим и мащабен мач от евентуален дуел срещу Канело“, сподели Левковиц пред „БоксингСийн“.

Лапин потвърди сериозността на намеренията с плана за спечелване на пояса на IBF, който беше отнет от непобедения шампион на „Зуфа Боксинг“ Джей Опетая.

Бащата и наставник на Бенавидес – Хосе Бенавидес-старши, отбеляза, че готовността на Усик да се бие веднага след спечелването на титлата на IBF може да форсира преговорите и да отложи евентуален мач на сина му срещу Опетая през май.

Бенавидес-старши подчерта, че макар да уважава изключително много Усик, възрастта и дългата аматьорска кариера на украинския боксьор дават отлични шансове за победа на сина му.

„Ако предприемем тази стъпка, ще действаме методично“, завърши Лапин. „Първо идва мачът за световната титла, а след това – обединителният сблъсък. Усик никога не е бил типичен представител на тежката категория. Полутежката дивизия е неговият дом. Той обича предизвикателствата, качи се при най-тежките, разчисти дивизията, а сега се завръща у дома, за да наложи ред.“

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