Очаквайте на живо: Усик срещу Рико

Sportal.bg ви предсотавя резултати на живо от боксовата галавечер с основен двубой между Александър Усик и Рико Верхувен, която се провежда край пирамидите в Гиза, Египет.
Може ли Верхувен да поднесе сензация срещу Усик
Очаква се основната битка между Усик и Рико да започне около 00:45 ч. българско време.
Вижте резултатите от Усик срещу Рико по-долу.
Основна карта (DAZN PPV от 20:00 ч. българско време)
Хамза Шийраз срещу Алем Бегич
Джак Катерал срещу Шахрам Гиясов
Франк Санчес срещу Ричард Торез-младши
Мизуки Хирута срещу Май Солиман
Даниел Лапин срещу Бенжамин Мендес Тани
Предварителни срещи (На живо сега)
Басем Мамдух срещу Джамар Тали Султан
Алмохамед победи Дени Импарт с нокаут - Рунд 1, 1:12
Махмуд Мубарек победи Али Серункума с единодушно съдийско решение (38-37, 40-35 x2)
Омар Хикал победи Майкъл Каляля с нокаут - Рунд 3, 0:55