Бенавидес се прицели в Усик

Дейвид Бенавидес обяви списъка си с трима желани съперници и потвърди, че през декември ще подпише ново споразумение за три двубоя, след като изтече настоящият му промоутърски договор с „Пи Би Си“ и Сампсън Левковиц.

Шампионът на Световната боксова организация (WBO) и Световната боксова асоциация (WBA) в полутежка категория ще излезе за последната си среща от текущия контракт на 12-i декември. Тогава той ще се изправи срещу носителя на пояса на Световния боксов съвет (WBC) Михал Чешлак във Финикс, Аризона.

Бенавидес разкри бъдещите си планове по време на участие в подкаста "The Last Stand“:

„След срещата с Чешлак ще подпиша договор за три двубоя. Обсъждаме мачове с Джай Опетая и Артур Бетербиев, а след това вероятно и с Александър Усик. Срещите с Опетая и Бетербиев ще бъдат в полутежка категория, докато около двубоя с Усик все още има въпросителни дали ще се проведе в полутежка или в тежка категория.“

В спортните среди упорито се говори, че Бенавидес може да бъде следващото голямо попълнение на промоутърската компания „Зуфа Боксинг“, която представлява Опетая и наскоро проведе разговори с Усик.

Бенавидес е категоричен в амбициите си да реализира тези грандиозни сблъсъци на ринга:

„Това са три невероятни битки, които трябва да се случат, и те ще се проведат. Не съм от хората, които само говорят за подобни съперници, без след това да излязат срещу тях. Ще се бия точно с тези боксьори, защото това е моето желание.“

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