Лоран Мекис отхвърли твърдението на Кристиан Хорнър, че Ред Бул е загубил отборния дух

Шефът на Ред Бул Лоран Мекис отхвърли твърдението на Кристиан Хорнър, че отборът от Формула 1 е "загубил магията си" след напускането му, предаде агенция ДПА.

Французинът замени Хорнър начело на отбора, след като 52-годишният британец беше уволнен през юли миналата година след 20-годишен период начело на отбора, белязан с множество трофеи. Ред Бул преживя труден старт на сезона при новите правила в спорта, но отбеляза значителен напредък в последните състезания, като Макс Верстапен спечели две поредни победи в Малайзия и Сингапур.

Max Verstappen and Liam Lawson have both been handed a one-place grid penalty following their incident in FP2 ⚠️ Details 👉 https://t.co/kRT9LUg3IB #F1 #MexicoGP https://t.co/eeYPC2eJb7 — Formula 1 (@F1) October 31, 2026

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В рамките на промоцията на новата си книга Хорнер заяви, че атмосферата в отбора вече не е същата, откакто той напусна. "Кристианн има право на собствено мнение. Очевидно е прекарал много време в този отбор - заяви Мекис преди неделното състезание в Мексико Сити. - Уважавам неговата гледна точка. Ние определено възприемаме атмосферата в отбора по съвсем различен начин. Мисля, че една от силните страни, на които разчитаме, особено през последните няколко месеца, е невероятният отборен дух, който ни позволи да се възстановим от обективно много труден момент.

"Определено имахме предизвикателна първа половина на годината, както по отношение на шасито, така и по отношение на задвижващия агрегат, и начинът, по който отборът се сплоти, начинът, по който отборът подпали отдела в Милтън Кейнс, за да се опита да се възстанови, и начинът, по който го направиха. Мисля, че това е духът на Ред Бул", смята той.

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Ред Бул използват свои собствени силови агрегати за първи път през този сезон – това е кулминацията на петгодишен проект, стартирал през 2021 и ръководен от Хорнър до напускането му. Двигателят им е класиран от ФИА като най-добрият на стартовата решетка и отборът започва да жъне плодовете на усилията си.

"Едно е да имаш позитивен дух, когато печелиш състезания. Съвсем друго е да запазиш същия боен дух и единство между членовете на отбора, когато си под натиск - добави Мекис. - Точно така смятаме, че трябва да се състезаваме. Момчетата получиха заслуженото възнаграждение за обрата, който постигнаха, което, според мен, е наистина забележително. Но в крайна сметка сме напълно наясно, че съдбата ни зависи изцяло от резултатите ни. Целта не е да спечелим едно или две състезания. Целта е да се върнем към световните титли и докато не стигнем дотам, никой няма да смята, че сме постигнали нещо."

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Снимки: Gettyimages