Кристиан Хорнър още се оплаква от раздялата с Марк Уебър

Бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър припомни на феновете на Формула 1 „неуважителния“ начин, по който Марк Уебър напусна тима в края на сезон 2013. Хорнър беше уволнен от Ред Бул миналата година и оттогава насам прави неуспешни опити да се върне в световния шампионат, а от началото на месеца стартира маратонска поредица участия в медии в цял свят, за да промотира книгата си Drive.

Книгата вече е на пазара, а част от главните герои в нея, начело с доктор Хелмут Марко заявиха, че мемоарите на Хорнър са пълни с лъжи или просто отказаха да коментират темата.

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Сега Хорнър се оплака от раздялата с Уебър през 2013 година, като това стана след скандала „Мулти 21“ в Малайзия през същия сезон, когато Себастиан Фетел не спази заповедите от бокса и открадна победата на австралиеца на „Сепанг“.

По-късно Хорнър и доктор Марко не защитиха Уебър и бяха публично унизени от Фетел и адвокатите му, които заплашиха тима със съд, ако реши да накаже германеца за действията му в Малайзия.

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През 2013 Фетел спечели четвъртата си поредна световна титла, а Уебър напусна Ред Бул и Формула 1. Но Хорнър сега се жалва от начина, по който това е станало.

В четвъртъка преди Гран При на Великобритания през 2013 стана ясно, че Уебър напуска Ред Бул в края на сезона. Тогава Хорнър призна, че е научил за решението му „няколко минути“ преди Порше официално да обяви, че австралиецът става техен пилот в Световния шампионат за издръжливост и Льо Ман за 2014.

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Тогава Хорнър и Марко изпаднаха в неловко положение пред медиите от цял свят на „Силвърстоун“, като трябваше да коментират новината и особено като стана ясно, че Уебър е постигнал договорка с Порше още преди месеци, но е решил точно по този начин да им поднесе информацията. Което е разбираемо, с оглед на действията на двамата шефове на тима спрямо него в последните му сезони в тима.

„Тъжно е, че той напусна по начина, по който го направи - обясни Хорнър. - Мисля, че това беше неуважително и към тима.“

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Снимки: Gettyimages