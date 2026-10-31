Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Левски ще се връща към победите при визита на Дунав – гост в студиото бившият „дракон“ Миро Будинов
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове

Кристиан Хорнър още се оплаква от раздялата с Марк Уебър

  • 31 окт 2026 | 14:33
  • 615
  • 0
Кристиан Хорнър още се оплаква от раздялата с Марк Уебър

Бившият шеф на Ред Бул Кристиан Хорнър припомни на феновете на Формула 1 „неуважителния“ начин, по който Марк Уебър напусна тима в края на сезон 2013. Хорнър беше уволнен от Ред Бул миналата година и оттогава насам прави неуспешни опити да се върне в световния шампионат, а от началото на месеца стартира маратонска поредица участия в медии в цял свят, за да промотира книгата си Drive.

Книгата вече е на пазара, а част от главните герои в нея, начело с доктор Хелмут Марко заявиха, че мемоарите на Хорнър са пълни с лъжи или просто отказаха да коментират темата.

Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико
Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

Сега Хорнър се оплака от раздялата с Уебър през 2013 година, като това стана след скандала „Мулти 21“ в Малайзия през същия сезон, когато Себастиан Фетел не спази заповедите от бокса и открадна победата на австралиеца на „Сепанг“.

По-късно Хорнър и доктор Марко не защитиха Уебър и бяха публично унизени от Фетел и адвокатите му, които заплашиха тима със съд, ако реши да накаже германеца за действията му в Малайзия.

Верстапен избухна срещу Лоусън: Много глупаво от негова страна да се заяжда с мен
Верстапен избухна срещу Лоусън: Много глупаво от негова страна да се заяжда с мен

През 2013 Фетел спечели четвъртата си поредна световна титла, а Уебър напусна Ред Бул и Формула 1. Но Хорнър сега се жалва от начина, по който това е станало.

В четвъртъка преди Гран При на Великобритания през 2013 стана ясно, че Уебър напуска Ред Бул в края на сезона. Тогава Хорнър призна, че е научил за решението му „няколко минути“ преди Порше официално да обяви, че австралиецът става техен пилот в Световния шампионат за издръжливост и Льо Ман за 2014.

Марко за книгата на Хорнър: Истински срам и колекция от лъжи
Марко за книгата на Хорнър: Истински срам и колекция от лъжи

Тогава Хорнър и Марко изпаднаха в неловко положение пред медиите от цял свят на „Силвърстоун“, като трябваше да коментират новината и особено като стана ясно, че Уебър е постигнал договорка с Порше още преди месеци, но е решил точно по този начин да им поднесе информацията. Което е разбираемо, с оглед на действията на двамата шефове на тима спрямо него в последните му сезони в тима.

„Тъжно е, че той напусна по начина, по който го направи - обясни Хорнър. - Мисля, че това беше неуважително и към тима.“

Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Мексико Сити във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Куриозна грешка на Индикар пречи на Колтън Херта да получи суперлиценз

Куриозна грешка на Индикар пречи на Колтън Херта да получи суперлиценз

  • 31 окт 2026 | 12:20
  • 1155
  • 1
Алекс Маркес пропуска Гран При на Катар заради операция?

Алекс Маркес пропуска Гран При на Катар заради операция?

  • 31 окт 2026 | 12:06
  • 822
  • 0
Хорхе Мартин: Просто не бях достатъчно бърз, за да си заслужава този риск

Хорхе Мартин: Просто не бях достатъчно бърз, за да си заслужава този риск

  • 31 окт 2026 | 11:40
  • 773
  • 0
Никола Цолов: Атмосферата във Формула 1 е съвсем различна, направо невероятна

Никола Цолов: Атмосферата във Формула 1 е съвсем различна, направо невероятна

  • 31 окт 2026 | 11:12
  • 4445
  • 2
Верстапен избухна срещу Лоусън: Много глупаво от негова страна да се заяжда с мен

Верстапен избухна срещу Лоусън: Много глупаво от негова страна да се заяжда с мен

  • 31 окт 2026 | 10:43
  • 13154
  • 18
Педро Акоста: Днес беше денят да рискувам, аз не се боря за нищо

Педро Акоста: Днес беше денят да рискувам, аз не се боря за нищо

  • 31 окт 2026 | 10:33
  • 952
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Дунав и Левски, Акрам Бурас титуляр за "сините"

11-те на Дунав и Левски, Акрам Бурас титуляр за "сините"

  • 31 окт 2026 | 14:49
  • 8408
  • 5
Лудогорец разби десетима от Локо (Пд) на "Лаута"

Лудогорец разби десетима от Локо (Пд) на "Лаута"

  • 31 окт 2026 | 15:51
  • 13183
  • 26
Челси 2:0 Манчестър Юнайтед, отмениха трети гол за "сините", "червените дяволи" с човек по-малко

Челси 2:0 Манчестър Юнайтед, отмениха трети гол за "сините", "червените дяволи" с човек по-малко

  • 31 окт 2026 | 14:07
  • 5028
  • 12
Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

Паметен ден за "червена" България! ЦСКА ще брани върха при дългоочакваното си завръщане на "Армията"

  • 31 окт 2026 | 06:45
  • 18970
  • 247
България гласува за Мбапе за “Златната топка” и постави победителя Кейн далеч надолу

България гласува за Мбапе за “Златната топка” и постави победителя Кейн далеч надолу

  • 31 окт 2026 | 13:58
  • 4598
  • 22
Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

Телеметрията доказва впечатляващото представяне на Никола Цолов в Мексико

  • 31 окт 2026 | 13:45
  • 8502
  • 0