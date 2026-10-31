Астън Вила ще съди Джейми Карагър за обиди

Астън Вила обяви, че ще предприеме съдебни действия срещу Джейми Карагър заради изказвания, които клубът определи като „неприемливи обиди“.

Карагър: Ливърпул е длъжен да продължи договора на Рио Нгумоа

В петък бирмингамският клуб публикува в социалните мрежи официално изявление, подписано от своя председател Насеф Савирис, в което Карагър е обвинен, че е обидил отбора от Висшата лига и неговите привърженици.

В изявлението се подчертава още, че клубът „няма да позволи на никого да спре възхода му в английския и европейския футбол“.

Борнемут изхвърли Астън Вила от "Карабао Къп" със същия резултат, с който попари Манчестър Юнайтед и Милан

По време на участието си в подкаста Stick to Football Карагър предизвика недоволството на феновете на Астън Вила, след като предположи, че мениджърът на отбора Унай Емери би проявил интерес към треньорския пост в Манчестър Юнайтед.

Позицията на Майкъл Карик начело на Юнайтед е сериозно разклатена след катастрофалното начало на сезона, а Карагър заяви, че „Астън Вила никога няма да бъде Манчестър Юнайтед“.

„Със сигурност той би искал да получи възможността отново да води футболен гигант“, заяви Карагър. „Във футбола има йерархия, независимо дали ви харесва, или не. Реал Мадрид, например, може да привлече най-добрия футболист на Манчестър Юнайтед. Направиха го с Кристиано Роналдо. По същия начин има отбори, които стоят под Астън Вила в тази йерархия, и Вила може да привлече техните играчи или треньори. Така че млъквайте, по дяволите, фенове на Астън Вила! Астън Вила никога няма да бъде Манчестър Юнайтед.“

Карагър, който работи като футболен анализатор за Sky Sports и американската телевизия CBS, вече коментира негативните реакции, предизвикани от призива му към привържениците на Астън Вила да замълчат.

„Това беше шега след всички нападки, които получих от феновете на Вила, задето казах, че Емери може да има желание да поеме Манчестър Юнайтед“, написа Карагър в социалните мрежи. „Надявам се, че тези клоуни ще покажат и клиповете, в които хваля Емери и Астън Вила, както правя от години, и казвам колко се радвам, че спечелихте Лига Европа през 2026 г. в Истанбул.“

В предаването Overlap Daily Карагър обясни по-подробно позицията си.

„Просто смятам, че Унай Емери е най-добрият мениджър във Висшата лига. Ако си Манчестър Юнайтед, си задаваш въпроса: „Кой е най-добрият треньор, когото можем да привлечем?“. Не казвам, че Емери ще отиде там. Просто казвам, че ако аз вземах решенията, бих проверил дали това е възможно“, заяви Карагър.

„Някои треньори се справят много добре в определени клубове и Емери е точно такъв. Напомня ми на Рафа Бенитес. Но мисля, че егото ти няма да ти позволи да приемеш, ако някой ти каже: „Това е твоето ниво“. Ще отговориш: „Не, не е“. Това беше моята идея.

Цялата история придоби огромни размери. Накрая им казах да се разкарат, което може би не трябваше да правя, но всичко беше на шега, защото постоянно ме заливаха с коментари в социалните мрежи. По същество им казвах да се махнат от профилите ми.“

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google