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Борнемут изхвърли Астън Вила от "Карабао Къп" със същия резултат, с който попари Манчестър Юнайтед и Милан

  • 28 окт 2026 | 23:36
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Борнемут изхвърли Астън Вила от "Карабао Къп" със същия резултат, с който попари Манчестър Юнайтед и Милан

Борнемут се класира за 1/4-финалите на "Карабао Къп" след категоричен успех с 3:0 над Астън Вила на "Виталити". Това е трета гръмка победа на "черешките" само за седмица, след като в последните дни тимът на Марко Розе победи последователно Милан и Манчестър Юнайтед със същия резултат.

Двамата мениджъри бяха направили доста промени в съставите си. За Унай Емери те бяха девет, докато за Розе - осем. Браян Маджо и Леон Горетцка започнаха за бирмингамци.

Борнемут поведе още в шестата минута. Тавърниър с чудесен пас от дълбочина намери отляво Солер, който влезе в наказателното поле и центрира към далечната греда, а Амин Адли засече от няколко метра.

Астън Вила потърси изравняването, като най-близо бе Горетцка, който в добавеното време засече с глава отблизо центриране от корнер на Буендия, но прати топката над вратата.

Борнемут вкара гол и в началото на втората част. В 52-рата минута Бизот направи груба грешка и позволи топката да влезе в близкия му ъгъл след центриране на Люис Кук.

В 69-ата минута интригата окончателно угасна, след като Алваро Родригес получи от Адамс, премина между двама бранители и стреля в ъгъла за 3:0.

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Снимки: Imago

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