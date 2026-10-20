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Карагър: Ливърпул е длъжен да продължи договора на Рио Нгумоа

  • 20 окт 2026 | 12:38
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Ливърпул е длъжен да продължи договора на юношата си Рио Нгумоа, заяви бившият капитан на мърсисайдци Джейми Карагър. 

"Рио Нгумоа е един от най-добрите млади футболисти в страната. Той вече е национал и в Ливърпул са длъжни да продължат договора му. Видяхме и в мача с Брентфорд, че е способен да прави разликата“, каза Карагър. 

"Самият Рио каза, че е много близо до нов договор с Ливърпул, така че се надявам да подпишат възможно най-скоро", добави бившият защитник. 

Нгумоа, който навърши 18 години през месец август, вече има три мача за националния отбор на Англия. За Ливърпул той е играл в 38 двубоя, в които е отбелязал два гола и е направил една асистенция. 

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