Карагър: Ливърпул е длъжен да продължи договора на Рио Нгумоа

Ливърпул е длъжен да продължи договора на юношата си Рио Нгумоа, заяви бившият капитан на мърсисайдци Джейми Карагър.
"Рио Нгумоа е един от най-добрите млади футболисти в страната. Той вече е национал и в Ливърпул са длъжни да продължат договора му. Видяхме и в мача с Брентфорд, че е способен да прави разликата“, каза Карагър.
"Самият Рио каза, че е много близо до нов договор с Ливърпул, така че се надявам да подпишат възможно най-скоро", добави бившият защитник.
Нгумоа, който навърши 18 години през месец август, вече има три мача за националния отбор на Англия. За Ливърпул той е играл в 38 двубоя, в които е отбелязал два гола и е направил една асистенция.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google