Хорхе Мартин приключи с Гран При на Малайзия

Хорхе Мартин преустанови участието си в уикенда за Гран При на Малайзия след края на втората свободна тренировка край Куала Лумпур.
Пилотът на Априлия направи всичко възможно да участва на „Сепанг“ само седмица, след като счупи дясната си китка. Дискомфортът обаче се оказа прекалено голям и в нито един момент от тренировките Мартин не успя да направи повече от две последователни бързи обиколки.
В крайна сметка това принуди испанеца и неговия екип да вземат неизбежното решение и той да се оттегли от 19-ия кръг за сезона в MotoGP. Това е сериозен удар по неговите шампионски амбиции, като за момента Мартин заема второто място с пасив от 10 точки спрямо лидера Марк Маркес. Независимо от развоя на състезателния уикенд в Малайзия, Мартинатора ще запази втората си позиция, тъй като той има преднина от 40 пункта пред съотборника си Марко Бедзеки.
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages