Хорхе Мартин приключи с Гран При на Малайзия

Хорхе Мартин преустанови участието си в уикенда за Гран При на Малайзия след края на втората свободна тренировка край Куала Лумпур.

BREAKING: @88jorgemartin won't take further part in the #MalaysianGP to continue his recovery from injury 🚨 #MotoGP https://t.co/D8tWTEd2qT — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

Пилотът на Априлия направи всичко възможно да участва на „Сепанг“ само седмица, след като счупи дясната си китка. Дискомфортът обаче се оказа прекалено голям и в нито един момент от тренировките Мартин не успя да направи повече от две последователни бързи обиколки.

The pain was too much 😔 #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/XeWuyJ0Ats — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 31, 2026

В крайна сметка това принуди испанеца и неговия екип да вземат неизбежното решение и той да се оттегли от 19-ия кръг за сезона в MotoGP. Това е сериозен удар по неговите шампионски амбиции, като за момента Мартин заема второто място с пасив от 10 точки спрямо лидера Марк Маркес. Независимо от развоя на състезателния уикенд в Малайзия, Мартинатора ще запази втората си позиция, тъй като той има преднина от 40 пункта пред съотборника си Марко Бедзеки.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages