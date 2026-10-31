Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Малайзия

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Малайзия, който беше спечелен от Педро Акоста пред Марк Маркес и Марко Бедзеки:

Марк Маркес – 374 точки Хорхе Мартин – 355 Марко Бедзеки – 322 Педро Акоста – 275 Ай Огура – 265 Фабио Ди Джанантонио – 257 Раул Фернандес – 236 Алекс Маркес – 181 Франческо Баная – 170 Фермин Алдегер – 125 Енеа Бастианини – 123 Брад Биндър – 111 Лука Марини – 108 Диого Морейра – 78 Фабио Куартараро – 74 Франко Морбидели – 59 Йоан Зарко – 51 Жоан Мир – 33 Джак Милър – 31 Алекс Ринс – 25 Топрак Разгатлиоглу – 18 Маверик Винялес – 12 Икер Лекуона – 10 Аугусто Фернандес – 6 Пол Еспаргаро – 5 Сомкиат Чантра – 3 Такааки Накагами – 3 Кал Кръчлоу – 0 Йонас Фолгер – 0 Лоренцо Савадори – 0 Микеле Пиро – 0 Алейш Еспаргаро – 0

Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

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Снимки: Sportal.bg