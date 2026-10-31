Пълно класиране при пилотите в MotoGP след спринта в Малайзия, който беше спечелен от Педро Акоста пред Марк Маркес и Марко Бедзеки:
Марк Маркес – 374 точки
Хорхе Мартин – 355
Марко Бедзеки – 322
Педро Акоста – 275
Ай Огура – 265
Фабио Ди Джанантонио – 257
Раул Фернандес – 236
Алекс Маркес – 181
Франческо Баная – 170
Фермин Алдегер – 125
Енеа Бастианини – 123
Брад Биндър – 111
Лука Марини – 108
Диого Морейра – 78
Фабио Куартараро – 74
Франко Морбидели – 59
Йоан Зарко – 51
Жоан Мир – 33
Джак Милър – 31
Алекс Ринс – 25
Топрак Разгатлиоглу – 18
Маверик Винялес – 12
Икер Лекуона – 10
Аугусто Фернандес – 6
Пол Еспаргаро – 5
Сомкиат Чантра – 3
Такааки Накагами – 3
Кал Кръчлоу – 0
Йонас Фолгер – 0
Лоренцо Савадори – 0
Микеле Пиро – 0
Алейш Еспаргаро – 0
Педро Акоста триумфира в спринта в Малайзия пред Марк Маркес и Бедзеки
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Снимки: Sportal.bg