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Жени Калканджиева: Слави Бинев беше бохем, който не се оплакваше

  • 31 окт 2026 | 10:34
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Жени Калканджиева каза добри думи за покойния Слави Бинев, чието поклонение се случи в София рано сутринта днес.

“Ще го запомня като усмихнат и добросърдечен човек. Винаги когато сме имали нужда, винаги се е отзовавал. Моят син миналата година искаше да тренира таекуондо, Слави се постара да помогне с каквото може. Ще го запомня като бохем, като майтапчия, който никога не се оплакваше, никога не казваше “не мога” или “няма как”. Бяхме една компания и си имахме любим ресторант, където преди месец за последно се видяхме”, каза Калканджиева.

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