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Кимия Ализаде: Сърцето ми е разбито

  • 31 окт 2026 | 10:38
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Кимия Ализаде изказа съболезнованията си на семейството на Слави Бинев за трагичната му кончина. Това се случи след поклонението пред президента на българското таекуондо рано сутринта днес в София.

“Ужасна история, не мога да осъзная какво се е случило. Разбито ми е сърцето. Той беше посланик на България в спорта по света. Много е тежко за семейството му и за спортното му семейство. Винаги даваше 100% за спорта, за нас. Винаги ще го помня като уважителен човек, много съм благодарна, че кариерата ми в България е свързана с него. Много съжалявам за случилото се, нямам повече думи”, каза Ализаде.

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