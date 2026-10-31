Кимия Ализаде: Сърцето ми е разбито

Кимия Ализаде изказа съболезнованията си на семейството на Слави Бинев за трагичната му кончина. Това се случи след поклонението пред президента на българското таекуондо рано сутринта днес в София.

“Ужасна история, не мога да осъзная какво се е случило. Разбито ми е сърцето. Той беше посланик на България в спорта по света. Много е тежко за семейството му и за спортното му семейство. Винаги даваше 100% за спорта, за нас. Винаги ще го помня като уважителен човек, много съм благодарна, че кариерата ми в България е свързана с него. Много съжалявам за случилото се, нямам повече думи”, каза Ализаде.

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