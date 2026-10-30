Гран При на Малайзия приключи за Раул Фернандес

Уикендът за Гран При на Малайзия приключи за Раул Фернандес още преди края на първата свободна тренировка на пистата „Сепанг“ край Куала Лумпур.

BREAKING: @25raulfernandez has been declared unfit in his medical review on Friday morning and won't be able to take part in the #MalaysianGP 🇲🇾 Get well soon, Raul! ❤️‍🩹 #MotoGP https://t.co/gQbg4WIimw — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

Причината испанският пилот на Тракхаус Априлия да преустанови участието си в 19-ия кръг за сезона в MotoGP след само пет обиколки е фрактурата на показалеца на дясната ръка. Той получи тази травма в спринта в Индонезия преди три седмици, а ден по-късно финишира втори в състезанието на „Мандалика“. В Австралия миналата седмица Фернандес се оттегли от спринта заради болката, която беше усилена след падане в петъчните тренировки на „Филип Айлънд“, след което трябваше да пропусне състезание, което така и не се проведе.

This could be weekend over for @25RaulFernandez 😔 He seems to be in pain #MalaysianGP 🇲🇾 https://t.co/BIo5RDm41h — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 30, 2026

От Тракхаус Априлия разкриха, че техният пилот ще се прибере в Европа при първа възможност, за да се подложи на процедури за възстановяване. Целта ще бъде завръщане на пистата още в Гран При на Катар, която трябва да се проведе след седмица.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP

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Снимки: Gettyimages