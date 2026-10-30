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Гран При на Малайзия приключи за Раул Фернандес

  • 30 окт 2026 | 05:18
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Гран При на Малайзия приключи за Раул Фернандес

Уикендът за Гран При на Малайзия приключи за Раул Фернандес още преди края на първата свободна тренировка на пистата „Сепанг“ край Куала Лумпур.

Причината испанският пилот на Тракхаус Априлия да преустанови участието си в 19-ия кръг за сезона в MotoGP след само пет обиколки е фрактурата на показалеца на дясната ръка. Той получи тази травма в спринта в Индонезия преди три седмици, а ден по-късно финишира втори в състезанието на „Мандалика“. В Австралия миналата седмица Фернандес се оттегли от спринта заради болката, която беше усилена след падане в петъчните тренировки на „Филип Айлънд“, след което трябваше да пропусне състезание, което така и не се проведе.

От Тракхаус Априлия разкриха, че техният пилот ще се прибере в Европа при първа възможност, за да се подложи на процедури за възстановяване. Целта ще бъде завръщане на пистата още в Гран При на Катар, която трябва да се проведе след седмица.

Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
Програма на уикенда за Гран При на Малайзия в MotoGP
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Снимки: Gettyimages

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